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【酒店staycation】文華東方酒店限時入住免費瑜伽班　$2,180起包早晚餐＋利是製作

休閒消費 18:12 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

文華東方酒店新一年推出1月最新住宿優惠。

2021即將完結，大家要準備迎接新一年！文華東方酒店2022年1月推出入住酒店，免費參加瑜伽班住宿優惠，當中包括雙人早餐，晚餐，送傳統鬆餅之餘，還有新春利是製作活動！

文華東方酒店推出2022年1月最新住宿優惠：

1月限時住宿優惠

1. Café Causette或快船廊享用雙人早餐。

2. 三道菜雙人晚餐套餐，大家可於客房內或Café Causette享用。

3. 文華餅店傳統鬆餅四件，配以玫瑰花果醬及牛油忌廉，可於辦理退房手續時換領。

4. 24小時住宿體驗。

5. 文華閣客房或套房之客人，可專享雙人文華閣專屬禮遇。

6. 新春利是製作活動，活動開放時間為2022年1月10日至2月3日上午11時至中午12時及下午4時至5時，並以先到先得形式參與。

7. 每位港幣120元可參加創意揮春工作坊，只適用於特定日子。

8. 於2022年1月7日至31日期間入住，可免費參加45分鐘瑜伽班一節。

9. 另外，酒店指於2022年1月或2月期間入住的客人，還可享Tresor Rare或Premier by Dead Sea禮遇：

—Premier by Dead Sea面部護理服務優惠券一張，價值港幣1,180元（適用於預訂皇后像廣場景觀客房或以上房型）。

— Premier by Dead Sea 24 小時石英寶石冰感修護面霜、24 小時石英寶石細緻嫩肌面膜及迷你3D活性炭塑型抗菌面膜，價值港幣900元（適用於預訂皇后像廣場景觀客房）。

— Tresr Rare 藍寶石活膚凝霜、藍寶石活膚凝露及藍寶石活膚緊緻眼霜價值，港幣1,016元（適用於預訂海景客房）。

— Premier by Dead Sea迷你強效抗皺煥膚旅行套裝一份，價值港幣1,680元（適用於預訂文華閣客房或套房）。

價錢：每晚港幣$2,180起

訂購日期：2022年1月3日至1月13日

入住日期：2022年1月4日至3月31日

預訂及查詢請按此

最新影片

「冬日摩天輪」逸居之旅

文華東方酒店於即日起至2022年2月20日，以「冬日摩天輪」推出住宿計劃，當中包括兩張中環海濱「冬日摩天輪」入場券及遊戲代幣20枚，還有雙人早餐，於2022年1月7日至31日期間入住，同樣可免費參加45分鐘瑜伽班一節

價錢：每晚港幣$2,180起

訂購日期：即日起至2022年2月20日

入住日期：即日起至2022年2月20日

預訂及查詢請按此

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早鳥住宿優惠

酒店表示，如提早預訂留港住宿假期，可享有低至五折房價優，每晚港幣1,800元起。

訂購日期：2022年1月10日至1月13日

入住日期：2022年4月1日至6月30日

詳情請於2022年1月10日按此瀏覽。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文

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