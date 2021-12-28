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【網購優惠】DONKI聯乘戶戶送推6款新年福袋　低至65折搶購零食護理產品

休閒消費 17:34 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

戶戶送聯同DON DON DONKI於1月1日起推出6款福袋，包括零食、清潔用品及個人護理產品等。（相片由有關機構提供）

聖誕過後很快便迎接新一年，一家大細要開始準備過年。戶戶送聯同日本生活百貨DON DON DONKI，於1月1日起推出6款日本新年必備的幸運福袋，包括零食、清潔用品及個人護理產品等低至65折，並可享翌日送貨服務，非常方便。

每逢新年，日本街頭總會出現長長人龍，準備搶購各商家推出的福袋，因福袋有「裝滿幸福的袋子」的意思，內裡裝有多件不同商品，總值往往遠高於其售價。福袋的內容雖不公開，但仍吸引到大批市民試試手氣，期望新一年幸福滿載。

最新影片推介︰

適逢2月初就到農曆新年，戶戶送和DON DON DONKI再次聯手將這個日本傳統帶到香港，於1月1日起推出6款獨家福袋，內容包括零食、清潔用品以至個人護理產品等日本生活百貨，價錢低至65折，幫助大家辦年貨過年。

凡於戶戶送平台訂購DON DON DONKI福袋，可享覆蓋全港的翌日送貨服務。6款福袋的產品類別及售價分別如下：

• DON DON DONKI 迎春零食福袋 $68
• DON DON DONKI 新年福袋 $128
• DON DON DONKI 賀年糖果福袋 $128
• DON DON DONKI 大掃除福袋 $88
• DON DON DONKI 新年扮靚福袋 $118
• DON DON DONKI 人氣積雪草福袋 $238

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

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責任編輯︰林綺玲

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