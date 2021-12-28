【Goji Studios結業】消委會共接114宗相關投訴　促健身中心通知顧客過渡安排細節

▲ 健身中心Goji Studios全線結業。（黃傑偉攝）

健身中心Goji Studios27日晚上在社交網站專頁貼上「有關Goji Studios全線結業及客戶過渡Physical舒適堡之安排聲明」，指與多位業主洽談租約未能達成共識，決定由12月28日(周二)起，旗下總共4間健身中心將全線結業。（詳情即看【下一頁】）消委會說，由本月中起截至今日（28日）5時，共接獲114宗投訴個案，涉及總金額約236萬元。

消委會指，有關投訴主要與4間健身中心全線結業，並將其會員剩餘之會藉，和私人教練課程等服務，過渡至另一間健身中心的安排。

消委會說，正積極聯絡相關健身中心負責人，敦促其盡快通知每名顧客所剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等安排，強調商戶若未能按合約提供服務，須及時和主動聯絡受影響之用戶，詳細交代相關過渡安排的細節，包括是否牽涉任何額外收費、過渡安排所需要與商戶及另一間健身中心簽訂的文件及條款細則、接受過渡安排與否的後果，讓消費者知所選擇。

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消委會又說，由於消費者購買的會籍級別、剩餘會籍期限、套票年期、預繳款項、預繳餘額、合約條款均不同，該公司所提供的健身卡及私人訓練課程轉換安排，並未全面考慮到每位消費者的個別需要及具體情況。消委會敦促Goji Studios提供此過渡安排以外的其他選項，供不欲轉投至其他健身中心的消費者選擇，例如按照合約條款賠償或退還預繳款額及按金；而該公司將其客戶的個人資料提交予另一間健身中心時，亦應先取得客戶同意，確保消費者的私隱。

另外，消委會提醒，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金，建議消費者選購任何預繳產品或服務套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購；消費者與商戶訂立合約時，應要求詳列相關服務內容，避免口頭承諾，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，同時妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。

至於今次受影響的顧客，消委會建議，如用信用卡付款，應盡快了解信用卡退款程序，以及接受申請時限，以減輕經濟上的損失。

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責任編輯：黃悅晴