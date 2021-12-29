本港學生對月事仍是一知半解 「青春閨蜜」陪女生拆解月事迷思

女生在青春期要面對的少女心事「多籮籮」，除了要苦思歸邊哪一位心儀偶像的門派，更要面對月經初潮，生理周期身心轉變所帶來的重重挑戰。今年民間智庫組織MWYO一項調查更揭示，本地中學生普遍未能循可靠渠道學習到所需而正確的性教育知識，因而對成長產生各種困惑及迷思，包括月事二三事。長期致力推動青春期教育的全球女性護理用品領導品牌Kotex有見及此，推出「Kotex青春閨蜜計劃」，期望透過輕鬆、互動的方式打破青春期學生對月經的刻板印象，陪伴女生安心經歷青春時光，尋找自我價值及無限可能。

▲ 長期致力推動青春期教育的Kotex推出「Kotex青春閨蜜計劃」，透過輕鬆、互動的方式打破青春期學生對月經的刻板印象。

月經教育由校園做起 助新世代女生建立自我正向態度

女生初次接觸月事，手足無措又尷尬在所難免。然而對月事無知，抱持「走先啦係咁先啦」的逃避心態並不能真正解決疑慮。Kotex在今年「國際女童日」公布的研究發現，亞太地區的Z世代少女不時受社會對月經及性別定型的刻板印象影響而承受著巨大的心理壓力，媽媽、閨密、同學則成為她們面對困難與挑戰時的支持力量，唯有可靠的陪伴，才能讓她們安心應對月經初潮時的手足無措及尷尬。「Kotex青春閨蜜計劃」正正化身女生身邊的無形好閨密，透過巡校月經教育講座、有趣互動短片等等，為9至13歲的女生提供全面而正確的月經護理教育。

▲ Kotex「青春閨蜜計劃」透過巡校月經教育講座，為9至13歲的女生提供全面而正確的月經護理教育。

「青春閨蜜」校園活動自6月啟動至今，已覆蓋本地221間學校，惠及超過2萬多名女學童。期間參與講座的學生們反應熱烈，正面回饋高達九成。活動後同學亦獲派可愛的「Kotex青春閨蜜私密手帳」，從圖文並茂的資訊中認識衛生巾的不同種類及應用方法；女性在生理期間因荷爾蒙轉變而產生的身理變化；並拆解不少「M到的迷思」及月事禁忌，例如生理期間不能吃雪糕的謬誤。手帳另附送精美的護理包，當中包含不同種類的護理用品，鼓勵大家在校自然、安心地接觸月事話題。

▲ 同學參與講座後獲派可愛的「Kotex青春閨蜜私密手帳」及精美的護理包，從圖文並茂的資訊中學習青春期知識。

迎合網絡世代 「月經教室」24小時無休授課

月經是禁忌？面對初潮有口難開？為了打破青春期女生對月事的刻板印象，並消除人們對接觸經期話題的尷尬，Kotex致力為大眾加強經期教育。除了巡校教育講座，Kotex更建立「Kotex青春閨蜜主題教育網站」，以豐富視聽元素及趣味互動方式，全方位為學生、家長及教師提供24小時無休的綫上「月經教室」。家長及老師能從網站中獲取正確教材，方便教導下一代正確的月事知識；而同輩間亦可以透過網站的影片及資訊，互相學習並分享經歷，從此月事不再是尷尬事兒。

網站內的「Kotex青春閨蜜問答遊戲」以生活化短片及問答遊戲設計，引發青春期女生的興趣，邊看故事邊答問題，切身了解月經對日常生活的影響；網站另有動畫影片說明護理用品及大眾經期教育起源、青春期身心理變化，並且教育女生如何挑選合適的護理用品；「青春期懶人包」則簡要將青春期及經期健康資訊羅列，教育女生以正向、積極的態度應對月經二三事。

（特約）