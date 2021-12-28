林家謙為STEM獎勵計劃頒獎　為過百位得獎學生獲表揚

Now TV首次舉辦的「STEM獎勵計劃」在今日（12月28日）舉行的頒獎禮，由Now TV市務部高級副總裁謝佩琴為主禮嘉賓，並邀請該計劃顧問鄧文瀚（STEM Sir）及音樂創作人林家謙當頒獎嘉賓。

林家謙更為頒獎典禮表演歌曲《神奇的糊塗魔藥》，讓現場氣氛十分高漲，增添歡樂氛圍。

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該「STEM獎勵計劃」有逾1500名來自74間小學的同學參加，而Now TV亦資助200位香港小童群益會社區創意學習中心會員參加是次計劃。

參與的同學透過觀看Now TV「STEM 學習組合」的節目，完成考驗STEM知識的工作紙、親身動手做實驗、以及閱讀STEM書籍等任務，讓同學們邊睇、邊學、邊做，從而學到科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）的知識，並加以實踐。



同學們透過完成指定任務以取得不同的獎章，最後139位同學完成銅章任務、37位同學完成銀章任務，而評審小組選出10名金章及傑出大獎得主。