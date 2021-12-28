【寒冷天氣】聖誕假期間逾5,500人用平安鐘　長者安居協會提醒出門前留意天氣報告

▲ 長者安居協會於12月25日至27日期間，共接獲5,530人次使用平安鐘服務。（協會提供）

強烈冬季季候風於聖誕節假期吹襲，香港天氣顯著轉冷，氣溫驟降。長者安居協會指，於12月25日至27日期間，共接獲5,530人次使用「一線通平安鐘™」服務 ，當中206人召喚救護車。協會提醒，長者亦應多加留意自己身體狀況，出門前要留意天氣報告。另外，協會亦舉行「全方位體感運動班」，協助因天氣寒冷未能外出運動的長者。

協會說，聖誕節當日錄得1,826人次使用平安鐘服務；26 日早上天文台發出入冬以來首個寒冷天氣警告，當日接獲 1,869 宗按動平安鐘及來電個案；而27日則有1,835人次使用服務。

協會又呼籲，如認識獨居的長者或慢性病患者，市民可間中致電或探訪他們，又提醒長者應避免穿著過分厚重，否則會妨礙血液循環及身體活動，增加跌倒、 呼吸困難或暈眩風險；留在家中的長者，切記保持室內空氣流通，並穿着合適的保暖衣物。長者亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方。

另外，由於寒冷天氣或令長者對戶外活動卻步，協會舉辦「全方位體感運動班」，由合資格體適能導師教授，配合遊戲，讓長者於室內也可訓練肌肉，課程內容包括帶氧拳擊運動、健身環肌肉訓練及普拉提。

▲ 協會舉辦「全方位體感運動班」。（協會提供）

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責任編輯：黃悅晴