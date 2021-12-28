【非法集結】涉中環非法集結被控　5人押後至2023年11月開審

▲ 8人涉中環非法集結，押後至2023年11月開審。資料圖片

8人涉於2019年11月「三罷」間，於中環參與非法集結及管有板手，被控參與非法集結等罪，8人今（28日）於區域法院應訊。代表律師於庭上透露其中1名被告擬認罪，法官將案件押後至2022年5月25日進行答辯，另外2名未有答辯意向的被告則押後於2022年2月10日進行答辯，其餘5名被告押後至2023年11月6日開審。

8 名被告依次為江偉文（20 歲，學生）、黃朗勤（22 歲，學生）、蕭振灝（20 歲，學生）、葉柏良（25 歲，冷氣技工）、黃鋆國（24 歲，招待員）、劉好途（22 歲，保險經紀）、李浩章（20 歲，無業）及呂傑靈（35 歲，設計師）。

首 7 名被告被控1項參與非法集結罪，控罪指他們於 2019年11月13日在中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中參與非法集結。劉及李另被控1項刑事毀壞罪，指他們同日刑毀中環港鐵站F出口1幅牆壁。

蕭及呂各被控1項管有物品意圖損壞財產罪，指蕭於同日在德輔道中置地廣場外管有1罐噴漆；呂於同日在戲院里管有 3 支扳手。

代表律師於庭上透露葉擬承認參與非法集結罪，而江、劉則未有答辯意向，江亦未有保釋申請。法官遂將葉押後至2022年5月25日進行答辯，江、劉則於2022年2月10日進行答辯，其餘被告則押後至2023年11月6日開審，除江外，其餘被告續准保釋候訊。

控方於庭上透露，審訊估計需時15個工作天，屆時控方將傳召31名警察證人、6名市民證人，及1名政府化驗師比對被告與閉路片段的衣服，並依賴黃朗勤、蕭振灝的書面會面紀錄，以及黃鋆國的口頭招認；代表師律表示對上述3項證供均有爭議。

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記者：梁錦麟