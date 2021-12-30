【創業追夢】雜誌時裝總監裸辭創業賣香薰　調配獨家香味自設天然品牌

▲ 時代轉變，工作模式也大轉變，從事雜誌時裝總監的Genie認為，自己也要擴闊眼界，毅然裸辭創業。

雜誌時裝總監在外人眼裏看似多姿多采的工作，但花花世界的背後亦帶來危機，就是看過體驗過最好的東西，當自己落手落腳創立品牌時，究竟如何將常人看來高不可攀的高檔與擁抱大眾的「貼地」取得平衡？離開了時裝總監工作的Genie，首次創業的香薰品牌flowerhood或許會帶給大家一點啟示也說不定。

面對數碼化的世界，要經營一本實體時裝雜誌殊不容易，從事時裝造型工作的Genie，以往只須配合主題為模特兒和影星張羅服裝拍照，再極其量來一篇文章探討時尚走勢便可。

▲ Genie離開時裝總監的工作創立個人家居香薰品牌flowerhood，產品全用上來自美國天然的大豆燭和椰子油蠟，不添加防腐劑和不含動物測試，香薰符合International Fragrance Association安全標準，10月正式成立，轉眼間今天已經有3個銷售點。（攝影：曾耀輝）

但來到今天，工作模式都改變過來，例如必須要每天追星（看看她們穿甚麼）、又或是拋頭露面親自上鏡拍攝錄像介紹產品等，已育有一女的她笑言，以上的工作對她來說真的吃不消，沒有後著地自告奮勇地退下工作火線。她說：

自理工大學畢業後，第一份工作就是替雜誌打工做時裝記者，一直做到時裝總監。去到2019年，感覺當時的工作性質和以前所想的開始有很大分別，於是毅然裸辭。原因是心裏彷彿有一把聲音告訴我是時候要explore自己，同時亦有感一邊做時裝編輯，一邊找尋自己適合的路，這種方法是不可行了，要擴闊自己的眼界，就要有取捨。

這一種破釜沉舟的心，誠然，並非每個人都有勇氣做到，而且Genie更笑言在離職後，好學的心一發不可收拾。Genie笑著地說：

離開雜誌後，亦偶爾以freelance stylist身份，去幫助時裝品牌做有關於VIP talk的工作，而這段期間更非常積極地去學習不同範疇的事物，例如插花、品酒和有關於香薰的課程，感覺自己就像海棉般要盡量吸收不同的知識，哈......

▲ Genie還是當上時裝總監時經常到海外工作。她說：「以前的工作令我擁有廣闊的人脈和部分公關要做的工作，今天的我終能夠大派用場。（圖片受訪者提供）

尋找自己的路

最初想過開花店，但有感鮮花的保鮮期有限，要控制成本並不容易，但在學習插花期間，與從事高級時裝品牌的售貨員朋友閒聊，得知因為疫情關係，從前無人問津的蠟燭，一下子在這兩年間銷量劇增，可見疫情令大家重拾家居環境和布置的重要性，希望藉氣味提升家居氛圍和品味的人愈見普及。

而俗語說「識人好過識字」，碰巧Genie就認識一位有著自己家居香薰品牌的友人，也成為她日後開拓一條香薰之路的重要夥伴。她說：

一早就認識這位朋友，但從來沒想過與她合作，就是因為自己上了插花課程，開始對嗅覺敏感，大家見面一拍即合就著手籌劃。在籌備過程中，我們發覺本地香薰市場分別有貴價的Jo Malone和Diptyque，二、三百元的有來自歐洲的Rituals和本地生產的Be Candle，唯獨是欠了一些性價比高的中價路線產品，於是我們就瞧著這方面去做。

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聞出自己的味

即使有這門路的朋友背後幫助，亦必須要有獨特的產品方可在市場上殺出一條血路。這方面，Genie笑言由味道至包裝都「捽」到夥伴死去活來。

自己以前做時裝傳媒，十多年來收過不少香薰蠟燭和diffuser，一聞就知道哪一家味道是最『行貨』，所以要在市場上尋找只此一家的香味，還須要自己親力親為不停在家中憑直覺試味，選對了，再給身旁從事美藝性格奄尖的朋友們一嘗，綜合大家意見來來回回不斷將份量加減，誠然，要找出一種市場上獨特的味道，需要花上兩個月或以上時間呢﹗

Genie補充：

包裝方面，紙盒的成本是最昂貴，以往我掉過很多不切實際的包裝盒子，到自己的品牌，當然要配合今天可持續性的環保概念，希望自己flowerhood品牌的盒子可以重覆使用，所以紙製盒子有一定硬度方便大家重用。

就今天所見，Genie精心調配的香味計有5種，包括佛手柑、玫瑰、無花果、小蒼蘭和荔枝，產品的種類除了香薰蠟燭外，更引伸至diffuser、香薰噴霧、酒精搓手液和旅行裝的travel candle等。

▲ Genie揀選一些硬身的厚磅紙來製造紙盒，希望大家可以在家中循環再用。（攝影：曾耀輝）

擺街市集和顧客溝通

不過，要將品牌做得更好，還必須要與顧客多作溝通方可，現時flowerhood網上銷售之外，銷售店亦包括文青聚集的南豐紗廠The Mills、中環大館和北角匯商場，Genie經常化身成售貨員落店和顧客溝通，早期亦甚至在市集開檔做宣傳。她說：

我自己性格比較被動，曾經先後去了旺角和The Mills擺檔，事後令我有一種覺悟，就是做事要不能怕羞要主動出擊。在只有兩張桌子面積的市集開擋，四周人來人往，在這裏遇上經常在市集擺檔的年青人溫馨提點，說要以最快最簡單直接叫行人停在你的攤位前，你必須精簡創作出自己的金句。 我是本地一個有5種味道的全新天然香薰品牌。

Genie一口氣道盡flowerhood的精髓所在。同時又收起以往的內斂，「貼地」寫上大字報在檔前以作宣傳，這些事情都可說是這位從前習慣周旋於high-end fashion界別的她，人生的另一種突破，而她的突破亦陸續有來。

情人節是另一個非常重要的商機檔期，我們正準備推出有滋潤成份，情侶可用的低溫香薰按摩蠟燭呢﹗

不固守單一的範疇，正是Genie創立flowerhood穩步上揚的秘訣。

產品查詢：www.flower-hood.com

記者：何偉雄