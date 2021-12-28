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【虐兒事件】香港保護兒童會對虐兒事件極度痛心　已成立專責小組翻查其他單位閉路電視

社會 19:41 2021/12/28

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香港保護兒童會總幹事蘇淑賢表示，對事件感到極到痛心。（黃傑偉攝）

香港保護兒童會轄下院舍「童樂居」發生虐兒事件，警方採取拘捕行動，以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕涉事的3名女職員。（詳情即看【下一頁】）香港保護兒童會今日（28日）舉行記者會交代事件。

【虐兒事件】再多11名幼兒受害至今18幼童送院　其中2名疑犯被暫控1罪。詳情即看：【下一頁

香港保護兒童會總幹事蘇淑賢表示，對事件感到極度痛心，並已成立專責小組查找問題，包括翻查從不同角度鏡頭拍下的閉路電視紀錄，檢視職員行為。過程中，專責小組發現有其他職員涉嫌有違規行為，並掌握初步證據。蘇淑賢強調，絕不姑息此種行為。

蘇淑賢表示，香港保護兒童會決心挽回公眾信心。她重申香港保護兒童會使命是保護孩子。會方得悉事件後，已即時翻查閉路電視確認投訴成立、通報社署及警方、安排護士檢查幼兒身體、將幼兒送院檢查，並盡快聯絡受影響家長。

另外，蘇淑賢指會方亦正安排檢視安裝於服務大樓及轄下29個單位、合共891台閉路電視紀錄，以全面檢視職員是否存在違規行為。而會方亦會加強對童樂居的監督，包括加派一名幼兒工作主任進行定期及突擊巡房，以確保幼兒的安全得到適當照顧。

蘇淑賢重申，香港保護兒童會對違反兒童福祉的態度是「零容忍」。對此次童樂居虐兒事件感到痛心疾首，亦感到非常遺憾。


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記者：黃穎津

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