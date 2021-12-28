【大灣區】評審局研與廣東省對接資歷架構促對人才流動　料明年於1至2個行業試行

▲ 評審局主席陳仲尼表示，會支持廣東省建立質素保證機制及資歷名冊等。（陳永康攝）

香港學術及職業資歷評審局正與資歷架構秘書處合作，參與推動廣東省終身教育資歷框架建設工作，包括研究兩地資歷框架對接，預料明年選定1至2個行業試行，局方期望促進兩地加強經濟合作及夥伴關係，便利大灣區勞動力流動。

評審局今日（28日）公布，成為亞太地區首個獲評為「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準及準則（ESG）的質素保證機構。（詳情即看：【下一頁】）評審局主席陳仲尼同日表示，支持港府在粵港澳大灣區發展，指資歷架構秘書處正與廣東省教育廳及廣東開放大學，就雙方資歷框架對接及試點進行研究；評審局亦會與廣東省教育廳、廣東開放大學和學分銀行進行商討，支持廣東省建立質素保證制度，包括質素保證機制及資歷名冊等。

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，資歷架構系統是全球大趨勢，處方早於2015年跟廣東省合作，派員以專家成員身份，分享本港經驗，故當地設立的資歷框架結構，跟香港同樣採用7級制，內容相似，但需建立完善質素保證制度，才具備公信力；待評審局協助當地建立相關制度，兩地資歷框架才能對接，「我哋嘅第幾級相等於佢哋第幾級」，以此基礎進行比較。

黎英偉解釋，即使部分行業名稱相同，但兩地要求的實際職能範疇或有不同，舉例指早年進行對比研究發現，兩地物業管理業及餐飲業的技能標準有共通點，但側重點不同；故現正跟廣東省揀選1、2個試點行業，進行深層對接工作，發展適用於兩地的能力標準，期望在明年有結果。

此外，根據《香港學術及職業資歷評審局條例》（第1150章），評審局如獲教育局長事先批准，可於香港境外進行評審。

評審局總幹事周慶邦表示，除支持本地培訓機構在大灣區發展，評審局亦已開展本地課程與內地營辦者合作課程的評審工作；教育局去年亦「微調」相關指引，就部份內容在境外運作的資歷，於香港資歷名冊上登記的原則訂立指引，便利本地營辦者在大灣區工作。

周慶邦提及，評審局剛於上月完成評審工作「試點」，涉及職業訓練局（VTC）及深圳職業技術學院（深職院）的5個合辦高級文憑課程，包括工程、電腦及旅遊款待等，分別於本港、深圳及網上授課，有助提升業界交流，支持人才發展，為大灣區首個申請本港資歷架構下認證的中港兩地聯頒資歷課程，將開拓跨境合作的機遇。

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記者：馮琪雅