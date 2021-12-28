【執屋有法】整理收納各式聖誕節禮物　專家教路3大分類助發揮物品最大效用

▲ 整理收納師教路將聖誕禮物分3大類，有助收納及發揮物品最大效用。

聖誕節剛過，不知道你們家中是不是也多了幾件在派對中收穫的小禮物呢？我們家也不例外，為了增添派對的節日氣氛，朋友間交換禮物的環節是最好不過，而且收到的禮物也是花樣百出。面對新物品來到家中，也是一個好機會與小朋友溝通如何將禮物好好管理。

一換一同樣功能舊物換走

在整理收納之前，我們要先將物品定義為固定物品、流動物品或是紀念物品。而固定物品是指不會因時間而損耗，而且能長時間使用的東西，好像是小型家電、水杯、掛飾、玩具等。收到這些固定物品後，我們可將有同樣功能的舊物品換去，如果功能仍然良好，也可將它轉贈給有需要的人，盡量減少家中出現大量同樣的物品。而且主人們也應該把固定物品安置到指定地方，才可以令物品有效使用。

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消耗物品收歸為日常儲備

而禮物排行榜頭幾位的節日口罩、潤手霜、香氛等，則是屬於第二類––流動物品，也就是可消耗物品。收到這些小禮物後，大家可將它們收歸到日常儲備的地方，好讓在日常看到物品的尚餘數量。當然流動物品也不可以無限量增加，大家可從數量或使用限期做指標，將過多數量及使用限期前半年，把物品轉贈。

物主或想保存紀念物品

最後，紀念物品一類，是指富有心意和回憶的物品，就好像孩子收到的水杯是由最敬愛的老師贈送、香水是老公的心意，其物品的意義大於用途，這一類物品就不能在未經物主的同意下擅自處理，即使物品用完，物主也可能希望好好保存，不過保存的地方應該放在自己個人的空間，不要放置到共用的地方，才可有效保持家中整潔。



不論大朋友還是小朋友，收到禮物的心情也是同樣興奮，因此我們應該將禮物的心意放大，讓物品在我們的生活中發揮最大的效用，就用分類和整理開始吧！

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撰文︰Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問賴淑雯Suki