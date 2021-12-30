【幼兒教學法】幼稚園常用主題及螺旋式教學法　華道夫重感官學習親近大自然

▲ 幼兒教學法包括華道夫、主題教學法及螺旋式教學法。

上一篇文章提及到香港各大幼稚園使用的幼兒教學法，包括蒙特梭利（Montessori）、高廣度教學法（High Scope）、瑞吉歐（Reggio Emilia）。現承接著介紹另外三種教學法，讓大家了解各種的幼兒教學法具備的特色︰

4. 華道夫（Waldorf）

來自德國的華道夫教學法有一個重要信念，那便是它相信人分為「身、心、靈」三部分，約七年為一個階段，並有以下特色：

七歲前宜重視身、感官學習，不太着重知識的灌輸，與中國人的學習理論不同。

學習宜透過遊戲和親近大自然、戶外耕作、手工烹飪，非常切合日常生活，與瑞吉歐相似。

學習節奏：重視每星期、每個月、每年的節奏；重視四季節日慶典，例如春天盛放花朵、秋天落葉、冬天的新年慶典等。

5. 主題教學法（Thematic Approach）

主題教學法可說是全港最受歡迎的教學法之一，亦廣為各國應用。此教學法通常先確定一個主題（theme），然後由不同角度去切入那個範疇，讓孩子學習當中的知識，其特色為：

主題由學生提出，老師綜合，一同決定。

多角度演繹主題，例如主題為「農曆新年」，英文老師會教授相關英文生字，如LUNAR NEW YEAR，普通話老師會教過年的禮儀與習俗，音樂時間會教賀年歌曲，視藝時間老師會教幼兒製作賀年小飾物，數學時間老師會教賀年物品的顏色、形狀等，通過單一主題，把各個領域串連起來，增強記憶以及強化學習效果。

最新影片：辯論賽贏名校入讀中大中醫學 Band 3生：不一定名校才做到

6. 螺旋式教學法（Spiral Approach）

螺旋式教學法的特色為：

把教學由淺入深，一步一步前後呼應。

重複學習舊知識，加強幼兒的認知。

在舊的認知加上新資料，不斷温故知新，強化記憶。

以螺旋式慢步向前，重點是「慢」及「明」。例如在數學，先學加、後學減；明白了加減，才學習乘，因為乘與加有關係，之後才學除，因除和乘有關係。又例如學作句，先寫一句「我累了」，之後可以跟着重複「我累了，但我不能休息」，再重複前句，加多句「因為我要應付考試」這樣一步一步前後呼應、循序漸進學習，孩子會感覺學得輕鬆而愉快。

承接上篇共六種幼兒教學法，都為目前香港幼稚園常用，各有特色，值得各位家長多加了解及支持。同時，家長更需細心留意小朋友的特性，配合不同的教學法，令他們於早教階段更有效學習，接觸和吸收更多知識。

文章由牛津幼兒英語授權轉載

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD