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【洗黑錢】海關偵破3.8億洗黑錢案拘一對姊弟　涉用加密貨幣交易不明來源資金

社會 18:43 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

海關偵破一宗涉3.8億洗黑錢案。（黃傑偉攝）

海關今日（28日）於油塘拘捕一對姊弟，涉嫌透過實體及虛擬銀行戶口進行洗黑錢，款項達3.84億元。

海關有組織及罪案調查科於今年年頭，根據情報鎖定一對男女，懷疑以多個實體及虛擬銀行戶口進行洗黑錢。經過多月調查,海關於今日28日突擊搜查油塘一個公屋單位，以洗黑錢罪名拘捕一對姊弟，年齡分別21及28歲。

海關財富調查組高級調查主任餘耀榮指，被捕女子於同一日在兩間本地銀行開設兩個戶口，而被捕男子分別在4間實體銀行及2間虛擬銀行開設戶口，兩人亦於一個網上交易平台上設有戶口。兩人在填報職業時均虛報資料，女被捕人本身任職文員，但報稱保險經紀及電訊銷售員；男被捕人本為大學生，但報稱文員及銷售員等。

餘耀榮指，女被捕人期間並無報稅記錄，而男被捕人只有一個年度有1,400元收入，但兩人戶口在6個月內處理及進行交易達2500次，金額高達3.8億元。涉案戶口亦曾於深宵獲存入款項617次，每次以20萬存入款項。男被捕人於網上交易平台進行多次虛擬貨幣交易，其後交易為法定貨幣，再存入多個電子錢包。2人未能合理解釋涉案戶口資金來源。海關指2人現正保釋候查，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

海關財富調查組高級調查主任餘耀榮。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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