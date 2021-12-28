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【保單騙案】陳彥行代母簽保單遭騙簽3000萬保單　陳健波教兩招防騙

社會 18:40 2021/12/28

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保險業立法會議員陳健波。（程志遠攝）

前TVB藝人陳彥行在昨晚（27日）在《東張西望》節目上指她與75歲母親被某銀行理財主管誤導，簽下金額高達3000萬的保單，戶口資金接近全數蒸發。保險業界立法會議員陳健波建議，市民購買保單時要善用冷靜期，即使已經簽單，亦可利用這段時間請教專業人士幫忙審視保單；他又指現在長者購買保單，都需要有年輕人現場做見證人，年輕人須看清楚條款，勿墮騙局。

陳健波指，一般來說，保單處理最後只會認簽署的白紙黑字的文件，而不少人「英文唔識、中文又不看」，寧願相信他人而非自己研究條款，這樣會「好蝕底」。他又指，有時一些理財顧問在簽單時介紹具體條文，口中所講與文件本身亦有出入，指市民購買保單時「總之，唔好信晒人，唔識嘅嘢唔好簽。」

陳建波說，現在不少理財產品，都要求長者需要有年輕一些的見證人見證，簽署的文件才有效。他認為年輕人應要幫手看清條款，以免「自己上埋身」。另外他又指，大家應該善用21天的冷靜期，將保單給專業人士看看，若有問題應該在冷靜期內斷單。

對於懷疑自己受騙的個案，應向銀行及金管局投訴，等待調查。受害者需要收集環境證供，包括購買時的聊天記錄、書面文件等等，若是成立證明保單根本不是合法狀態下簽署，則可討回損失；倘若證據不夠有力，料難追回款項。

 

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記者：袁澍

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