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【封區檢測】確診患者涉變異病毒株　愉景灣曦欣閣7時起圍封強檢

社會 19:02 2021/12/28

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​政府今日（28日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在大嶼山愉景灣蘅欣徑2號蘅峰曦欣閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（29日）上午約6時完成此行動。

（政府新聞處）

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的確診個案，顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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記者：黃穎津

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