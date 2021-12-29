葛民輝350kg搪膠像賀兄弟開健身店　阿葛自爆28年前大碟騷肌封面移花接木

▲ 葛民輝賀好兄弟商台光仔開健身店，仲自爆28年前大碟騷肌封面係「照騙」元祖，講述當年未有P圖技述，如何移花接木。

筆者先暴露年紀，我並非細細個就聽軟硬天師做電台節目，早已知聞名已久的商台光仔（梁志光）與軟硬的關係如兄弟。今勻光仔藉著有份投資的健身店開幕，專誠請來葛民輝幫忙。阿葛沒兩脇插刀，反而漏夜趕工一個重約350公斤的技安（aka胖虎）的搪膠像以示支持，更幫忙做宣傳……真正當對方是一世的朋友！

▲ 相識於微時，光仔與阿葛愈30載兄弟情。（攝影：黃建輝）

記：經濟日報 葛：葛民輝 光：梁志光

記：為甚麼今天會出現這裏？

葛：開工，因為有通告，４個鐘頭有一個飯盒那種，任做到出血為止……

記：沒支薪的嗎？

葛：當然沒有啦！

記：為何還做？

葛：賺錢的反而危險，不賺錢的才瀟灑。

記：道行很高！真的沒人工？

葛：因為收了他的錢，肯定有排煩呢！其實他（光仔）知我性格，有興趣的才會接手做，我跟他說不收錢，不如弄一個實心的搪膠像，把所有錢都放在製作上吧！

▲ 95年，阿葛參與張學友替TVB拍攝的音樂特輯《洛杉磯戀曲》，當年陳慧琳還未出道呢。（圖片：受訪者提供）

記：也因為這家健身中心是光仔有份投資的吧？

葛：對！構思商標時，不斷想概念應從哪裏開始？起初只得4個英文字dawn，後期因有物理治療師提供相關資訊加了個lab字，但lab只會令人聯想起賣藥、驗精或驗孕等事情吧？又有鑑於健身行業並非走進店便會消費的一種，我在想如何把商標形象化？後來想起10年前，我跟多啦A夢有一個合作計劃，把技安的（原角色Giant的粵語音譯）穿了我品牌4A的衣服，設計一個蹲著的技安很有力氣拿啞鈴的形象，作為日後用在周邊產品的設計。

限電令期間製350公斤搪膠像

記：哪光仔有否否決？

光：豈敢呀？！

葛：不收錢他還敢！老實講不會因這個像而多了顧客，而它始終都要成本，他需要付材料和人工費的！我找了內地相熟朋友，幸好他一早答應了我，真的停電了，每個星期只供兩天電，製作更需時。另外也在內地石廠訂購大石來，整個搪膠加石像原本是500kg，最後掏空至350kg。其實我都有細細聲問他這裡會做多久，若果只得半年就真的好大鑊，都不知之後可放哪裡，因為要好幾個大隻佬才能搬得動的！

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ET：光仔應心領神會，希望你這裡長做長有吧！那你們的兄弟情建基於何時？

光：我們相識於微時，同一時間入商台，一起做《老人院》這個節目……

葛：當時聽眾打上來要講「光仔好靚仔」才可接通上節目，可想而知只得光仔同German（另一幕後）紅到今時今日！他們放工還要我送他們回家，全因幫我們做錄音和後期都是公餘時間。我們剛加入公司，較好時段的錄音期只有大哥級數的才可享有，我們軟硬做最細的自然要等。很多時做完所有後期，都已經凌晨一兩點，地鐵都沒有，我們怎能不做司機送他們吧！

光：有時一天對足十多個小時，見他們多過自己家人，去旅行我們又是一起。我第一次去日本由他們做領隊帶我的，到現在我們都不在商台工作，但仍有一份感情在大家心裏面的！當然，還有很多回憶和滿足感！

▲ 《廣播道軟硬殺人事件》唱片封面。（圖片：受訪者提供）

爆《廣播道fans殺人事件》拍3次成就元祖級照騙

如你有點經歷，應該知道1993年軟硬天師有一張震撼樂壇的《廣播道軟硬殺人事件》專輯，其大騷肌肉的封面更是元組級的照騙，當年沒有Photoshop（PS）或美圖秀秀等相助，那他們由如何「造假」呢？

「90年代都未有PS，只得Freehand3.1，當時請來兩位模特兒，用黑白照拍攝是較易修葺，因黑白灰在光暗位上較容易做合成效果，現在重看頸位仍有很多粗糙位。最後，Wing Shya（攝影師夏永康）先影模特兒，後將我們的照片剪貼在模特兒身上，拍了3次便完成！」

場地提供：Dawn X Lab（6293 5557）

記者：黃鑑江