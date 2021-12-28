【跨境出行】檢測中心提供每日4萬網上預約名額　市民可按需自費檢測申請「港康碼」

▲ 檢測中心提供每日4萬網上預約名額，市民可按需自費檢測申請「港康碼」。（資料圖片）

政府發言人今日（28日）表示，現時全港19間社區檢測中心為須接受強制檢測的市民或需要接受檢測的特定群組提供免費檢測服務之餘，亦有足夠檢測量供市民作自費檢測。市民可按自身需要預約合適的中心進行自費檢測，作跨境出行（包括日後申請「港康碼」）等一般社區或其他私人用途。

社區檢測中心提供自費的鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應核酸檢測服務，服務收費上限為240元。檢測承辦商會於檢測後二十四小時內發出核酸檢測結果證明，相關證明亦適用於市民日後申請「港康碼」。市民需留意，各承辦商發出報告的時間或因應採樣時段而稍有差別，他們可按其需要選用和預約合適的中心進行自費檢測。

發言人表示，現時全港十九間社區檢測中心每日提供近四萬個網上預約名額，市民只需在24小時預約系統提供簡單個人資料，包括姓名、有效身分證明文件號碼及可接收短訊的聯絡電話，便可以揀選檢測地點和時段。

發言人提醒，需要檢測報告用於出行（包括日後申請「港康碼」）的人士在網上預約時，必須填寫港澳居民來往內地通行證（回鄉證）或其他旅行證件等相關資料，以及帶備前往目的地時所需的證件正本和確認預約短訊前往社區檢測中心登記，以便職員將證件號碼列載於檢測結果證明。至於使用免費檢測服務的受檢人士，他們只會獲發載有檢測結果的電話短訊，而不會獲發檢測報告或結果證明。有關短訊不能用於跨境出行用途（包括日後申請『港康碼』免檢疫前往內地的用途）。市民如因相關原因需要進行2019冠狀病毒病檢測，以取得檢測結果證明，必須自費接受病毒檢測。



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記者：黃穎津