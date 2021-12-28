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【疫下經濟】旅議會現時可用資金不足10萬　主因旅行團徵費收入大減9成

社會 19:33 2021/12/28

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陳張樂怡表示，議會以往7成收入靠收取旅遊服務印花徵費，疫情下相關收入大減9成。（陳麗娜攝）

新冠疫情令本港旅遊業近乎冰封。負責監察旅行社工作及為從業員簽發證明的香港旅遊業議會，其總幹事陳張樂怡表示，議會以往7成收入靠收取旅遊服務印花徵費，疫情下相關收入大減9成，以致現時的營運基金只剩「不足10萬元」，只能靠政府資助及會費等收入來營運，形容情況「比沙士更差」，預計明年會免會費挽留會員。

新冠肺炎持續近兩年，主要依賴收取旅遊服務印花徵費作收入的旅議會，因旅行團大減，令旅議會收益大跌，上年度虧損1,281萬元，連續第二年「見紅」，主因印花徵費由2019至2020年度的1,476萬元，變為上年度虧蝕約46萬元，形容情況「比沙士更差」，因為當時只影響業界三個月，其後港人已回復旅遊。

陳張樂怡補充，議會已先後裁員來節流，人手由去年初的60人，去年底減剩一半，但近2年的主要收入大幅減少，可運用的現金已降至不足10萬，幸獲政府近日就議會監管工作部分，以實報實消方式撥款，直至旅遊業監管局全面運作並接手旅議會相關工作，或旅議會徵費收入恢復正常後結束。

她期望，旅監局全面運作後，旅議會可轉型成商會，靠舉辦導遊、深度遊等培訓課程來維持收入，料明年會免會費挽留會員。

她透露，明年會推出文化旅遊的「深度遊」培訓課程，又正集中籌備M+博物館、來年開幕的香港故宮文化博物館培訓，吸引導遊參與，又期待新制度下可繼續執行導遊、領隊考試工作，未來多與旅發局、旅監局合作。

她又提及，本月中財政司司長與業界見面，已向當局要求通關初期為業界設立「復業基金」，幫助旅行社再起步，又期望再有一次保就業計劃。

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記者：陳麗娜

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