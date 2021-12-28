【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品 77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】
恆香老餅家首次與輕鬆小熊聯手，打造一系列「恆香x輕鬆小熊」賀年產品。全新系列共五款產品，將各式各樣經典的賀年食品與輕鬆小熊作配搭，輕鬆小熊粉絲不容錯過。
恆香x輕鬆小熊年糕禮盒（附送精美保溫袋）; 零售價 $198
兩款年糕蔗糖年糕及椰汁年糕均是香港製造，質感黏糯軟綿，蔗糖年糕甜味天然醇厚，椰汁口味椰香四溢，更同樣印上輕鬆小熊及小雞頭像，更附送黃白格子花紋輕鬆小熊保溫袋乙個。
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恆香x輕鬆小熊糖果全盒; 零售價 $198
全盒選用米色及粉色系列作配搭，內裏有齊四款充滿港式情懷的經典糖果小食，包括花生糖、胡麻酥、脆麻花及笑口棗。
【獨家限定】恆香x輕鬆小熊蛋卷連購物袋套裝；零售價 $150
套裝內有三款不同口味的雞蛋卷包裝蜂巢雞蛋卷（6支裝）、朱古力雞蛋卷（6支裝）、紫薯雞蛋卷（6支裝）各1盒。每購買一套三盒蛋卷便可獲贈「輕鬆小熊購物袋」一個。
恆香x輕鬆小熊焦糖果仁曲奇酥禮盒 （8件） 零售價 $128
黃色禮盒包裝內有以核桃、胡桃、杏仁，加入的糖糖漿製成焦糖果仁餡的曲奇酥，定是新派送禮之選。
恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒 零售價 $98
以校車作禮盒設計，採用獨立包裝，而兩款曲奇分別是牛油味及朱古力牛油味曲奇，入口輕盈鬆化。
新春佳節期間優惠:
凡於恆香老餅家購買「恆香x輕鬆小熊」賀年產品滿$180，便將贈送輕鬆小熊可愛揮春乙套 （價值$19）。
推廣期間，凡購買任何「恆香x輕鬆小熊」賀年產品，即可享加購優惠價$28換購獨家限定輕鬆小熊小布袋乙個（價值$68）。
早鳥優惠組合
於2021年12月28日至2022年1月9日，凡於網店選購「恆香x輕鬆小熊」跨年組合$532，即送「輕鬆小熊小布袋」乙個（價值：$68）。
|推廣期
|即日起至售完即止
|零售價
|$504；早鳥價：$388
|內容
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除夕元旦跨年組合優惠
|推廣期
|2021年12月28日至2022年1月20日
|零售價
|$624 推廣價：$532
|內容
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送 輕鬆小熊TM小布袋（價值：$68）
輕鬆小熊新春禮盒優惠
|新春優惠組合A
|新春優惠組合B
|推廣期
|2022年1月3日至2月13日
|2022年1月3日至2月13日
|零售價
|$611
|$859
|推廣價
|門市自取 $490；免運宅配優惠 $520
|門市自取 $720；免運宅配優惠 $750
|內容：
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送 輕鬆小熊TM小布袋
（價值：$68）
送 輕鬆小熊TM可愛揮春
（價值：$19）
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送 輕鬆小熊TM小布袋（價值：$68）
送 輕鬆小熊TM可愛揮春（價值：$19）
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責任編緝：張懿慧