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【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品　77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】

休閒消費 20:09 2021/12/28

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

恆香老餅家首度聯乘日本大熱卡通角色輕鬆小熊Rilakkuma推出一系列可愛賀年產品。(圖片由品牌提供)

恆香老餅家首次與輕鬆小熊聯手，打造一系列「恆香x輕鬆小熊」賀年產品。全新系列共五款產品，將各式各樣經典的賀年食品與輕鬆小熊作配搭，輕鬆小熊粉絲不容錯過。

恆香x輕鬆小熊年糕禮盒（附送精美保溫袋）; 零售價 $198

兩款年糕蔗糖年糕及椰汁年糕均是香港製造，質感黏糯軟綿，蔗糖年糕甜味天然醇厚，椰汁口味椰香四溢，更同樣印上輕鬆小熊及小雞頭像，更附送黃白格子花紋輕鬆小熊保溫袋乙個。

點擊大圖了解更多:

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恆香x輕鬆小熊糖果全盒; 零售價 $198

全盒選用米色及粉色系列作配搭，內裏有齊四款充滿港式情懷的經典糖果小食，包括花生糖、胡麻酥、脆麻花及笑口棗。

【獨家限定】恆香x輕鬆小熊蛋卷連購物袋套裝；零售價 $150

套裝內有三款不同口味的雞蛋卷包裝蜂巢雞蛋卷（6支裝）、朱古力雞蛋卷（6支裝）、紫薯雞蛋卷（6支裝）各1盒。每購買一套三盒蛋卷便可獲贈「輕鬆小熊購物袋」一個。

恆香x輕鬆小熊焦糖果仁曲奇酥禮盒 （8件） 零售價 $128

黃色禮盒包裝內有以核桃、胡桃、杏仁，加入的糖糖漿製成焦糖果仁餡的曲奇酥，定是新派送禮之選。

恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒 零售價 $98

以校車作禮盒設計，採用獨立包裝，而兩款曲奇分別是牛油味及朱古力牛油味曲奇，入口輕盈鬆化。

新春佳節期間優惠:

凡於恆香老餅家購買「恆香x輕鬆小熊」賀年產品滿$180，便將贈送輕鬆小熊可愛揮春乙套 （價值$19）。

推廣期間，凡購買任何「恆香x輕鬆小熊」賀年產品，即可享加購優惠價$28換購獨家限定輕鬆小熊小布袋乙個（價值$68）。

早鳥優惠組合 

早鳥優惠組合。(圖片由品牌提供)

於2021年12月28日至2022年1月9日，凡於網店選購「恆香x輕鬆小熊」跨年組合$532，即送「輕鬆小熊小布袋」乙個（價值：$68）。

推廣期 即日起至售完即止
零售價 $504；早鳥價：$388
內容
  • 恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒連購物袋套裝（零售價：$150）
  • 恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒焦糖果仁曲奇酥禮盒（8件/400克）（零售價：$128）
  • 恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒（朱古力牛油曲奇）（3包/360克）（零售價：$98）

  •  恆香x輕鬆小熊校車曲奇禮盒（牛油曲奇）（3包/360克）（零售價：$98）

    *免費送貨上門（偏遠地區除外）

除夕元旦跨年組合優惠

推廣期 2021年12月28日至2022年1月20日
零售價 $624 推廣價：$532
內容
  • 輕鬆小熊TM蛋卷購物袋套裝（零售價：$150）x 2
  • 輕鬆小熊TM焦糖果仁曲奇酥禮盒 (8件/400克) （零售價：$128）x 2

送 輕鬆小熊TM小布袋（價值：$68）

輕鬆小熊新春禮盒優惠

  新春優惠組合A 新春優惠組合B
推廣期 2022年1月3日至2月13日 2022年1月3日至2月13日
零售價 $611 $859
推廣價 門市自取 $490；免運宅配優惠 $520 門市自取 $720；免運宅配優惠 $750
內容：
  •  恆香x輕鬆小熊糖果全盒（零售價 $198)
  • 恆香x輕鬆小熊年糕禮盒（零售價 $198）
  • 輕鬆小熊TM焦糖果仁曲奇酥禮盒 (8件/400克)（零售價：$128）

 送 輕鬆小熊TM小布袋

（價值：$68）

 送 輕鬆小熊TM可愛揮春

（價值：$19）
  • 恆香x輕鬆小熊焦糖果仁曲奇酥禮盒（8件/400克）（零售價：$128
  • 輕鬆小熊TM蛋卷購物袋套裝（零售價：$150）
  • 恆香x輕鬆小熊曲奇禮盒（牛油曲奇）（3包/360克）（零售價：$98）
  • 恆香x輕鬆小熊糖果全盒（零售價 $198）
  • 恆香x輕鬆小熊年糕禮盒（零售價 $198）實貨

送 輕鬆小熊TM小布袋（價值：$68）

送 輕鬆小熊TM可愛揮春（價值：$19）

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責任編緝：張懿慧

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