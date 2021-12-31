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【靚太安樂窩】回流返港買大埔單位重現「20年前的家」 　68萬打造歐式復古輕奢華家居

休閒消費 12:29 2021/12/31

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

回流香港的李小姐表示新居設計靈感源自20年前美國留學時所居住的家。

不少人回流返港後，仍會表示十分掛念外國風土人情及家居風格。從美國回港近20年的屋主李小姐因難忘留學時期家居裝潢，加上對歐式復古設計情有獨鍾，便花68萬將約600平方呎單位打造成結合輕奢華元素及輕工業風的時尚家居。

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屋主接受TOPick訪問時分享，為方便和居住在九肚山的家人朋友見面，特購入大埔白石角一個2房2廳單位自住。對優質生活甚有要求的她表示希望新居充滿個人風格，集華麗、藝術及功能性於一身，同時保留足夠休息空間。

好想似以前係外國留學嘅屋企一樣，又帶有法國style ，因為我勁愛Van Gogh，想唔同空間可以有唔同設計風格。就算坐在bar枱食早餐都不錯，享受人生。

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利用設計佈局區分不同空間

客飯廳以米白色為主，採用花線、金屬元素配上淺色傢俬及木紋磚，特設弧形燈槽及吊燈，營造典雅感覺。設有金屬條子玻璃屏風的玄關和開放式廚房同樣用上六角形地磗，明確劃分區域。

採用典雅風格的主人房設有玫瑰油畫圖案特色牆紙，配上簡約設計的寢室傢俬。而衣帽間連書房採用輕工業風設計，茶色玻璃高身櫃、深木色及黑色書櫃配上以墨綠色牆身，更突顯戶主的品味，簡約而不簡單。

去自助烘焙店整甜品　簡易巧克力夾心瑪德蓮

李小姐：全屋最鐘意個位係火爐

客廳可以說是屋主享受人生的好地方，除擺放大量Lego收藏及音響設備外，她更特地從英國訂購火爐，如置身外國。另外，她笑言自己是「骨精」，即使花不少時間尋找和金錢購置，都一定要在家設置按摩椅，「雖然有點貴但超級正，180度躺平也不碰牆，得閒睇下Netflix幾chill」。

工程詳情：

裝修時間為3.5個月，裝修費用：$68萬，當中包括設計、泥水工程、裝修連訂造傢俬等。

資料提供：OscarC Studio

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責任編緝：張懿慧

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