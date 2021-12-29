【人物專訪】難忘醫護悉心照顧亡女 婦製義乳回饋送暖

▲ HK Knitted Knockers創辦人許慧倪望透過編織義乳，將接受過的溫暖及關懷回饋給乳癌病人。

義工組織HK Knitted Knockers創辦人許慧倪，7年前經歷喪女之痛，透過編織慢慢走出低谷，她多年來未忘醫護對患心臟病女兒的關懷照顧，望親手以一針一綫編織色彩繽紛的義乳，將接受過的溫暖及關懷回饋給乳癌病人。

「心臟病和癌症一樣，你永遠不知何時會痊癒，也不知何時會復發，一樣令人感絕望及沮喪；讓患者感受到他人的關心及有人正不遺餘力幫助他們改善生活十分重要，能在黑暗時期為他們帶來希望。」許慧倪冀編織療癒自己的同時，也可慰籍他人。

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許慧倪2009年移居香港，現時協助父親公司生意之餘，亦成立公司販賣親手編織和縫製的衣物及飾物。她憶述，自己真正開始編織是懷孕之時，因受濕疹困擾，皮膚經常痕癢難耐，常忍不住抓撓，便透過編織讓雙手保持忙碌，並漸漸變成習慣；她稱，編織技巧及花樣變化多端，對於愛學習新事物的她來說非常樂在其中。

她2014年迎來首名女兒，惜女兒出生前便發現患先天性心臟病，經過藥物及兩次手術治療後也未見大起色，未及再施手術便因心臟病發而離世，小生命在世僅19個月。許慧倪形容︰「那時候像失去一部分自己，很無助和不知所措。」

痛失至親，讓她頓然沒了寄託，許慧倪改以沒日沒夜地編織，用兩個星期織了一張毯子及一條裙，放在女兒棺木中陪她遠去。她同時不再整天坐在辦公室工作，開始花很多時間鑽研編織手藝，並每周末參與編織群組聚會，與朋友一起為柬埔寨孤兒織帽子，藉着編織逐漸渡過最痛之時；直至今天，只要覺累及覺壓力大，甚或有空閒，許慧倪都會坐下來編織，讓自己好好放鬆。

談起逝去的女兒，許慧倪也總由衷感激醫護的關懷備至。她憶述，當時醫生會諮詢世界各地專家，不遺餘力地尋找最佳治療方案；亦有護士每晚專責女兒的護理，儘管醫護均已筋疲力盡，也始終以絕對耐心及友善對待女兒，讓她沒齒難忘，常想回報各種善意。

故當今年編織群組內有人問到，香港是否有類似外國的編織義乳活動時，許慧倪馬上回應稱自己將開始有關計劃。「7年來沒為香港做任何慈善，覺得是時候做點甚麼，希望可親手為乳癌患者帶來同樣溫暖，讓患者知道有陌生人在背後支持着他們。」她於是成立HK Knitted Knockers，並聯絡港大賽馬會癌症綜合關護中心藍詠德，商討由自己組織義工及提供材料，對方協助統籌分發。

許慧倪憶述早前偶爾認識到一名義乳已變形的乳癌康復者，自己提出為其製作新義乳，並讓其親自挑選心儀顏色，雖兩人只有一面之緣，但對方收到義乳時，就算隔着口罩也可感受到她喜形於色。許慧倪稱，這位康復者的笑臉使她更堅定自己的作為，「我深信漂亮東西能夠使人快樂，使人暫忘一切煩惱。」

組織8月成立，目前已編織近700個義乳，於廣華醫院乳病中心免費派發給患者，惟本港前年乳癌確診個案達5,498宗，許慧倪目標未來一年也可編織逾5,000個義乳，讓每名患者均可受惠。許慧倪又坦言，組織現時只有8,000元捐款，其中一半由自己捐出，並不足以負擔製作所有義乳的材料費；她將透過舉行縫紉工作坊等籌款，望籌得7萬元，又冀有更多人加入編織義乳行列，一同延續溫暖與善意。

憶長女剛去世 渾渾噩噩

7年過去，每每憶起女兒，許慧倪都忍不住落淚，「即使現時有了另一個女兒，心裏也始終有個洞。」她憶述，長女剛去世那段時間，自己活得渾渾噩噩，幾乎每天只在重複吃飯、洗澡及睡覺幾個動作，惟依舊會堅持每周與朋友一同編織；她稱這是助其走出低谷的良方，同時也很感激編織讓其遇到的每一個人。

「最大收穫 遇志同道合義工」

許慧倪又提到，編織義乳最大收穫是遇見一群志同道合的義工，她表示，HK Knitted Knockers成立初期，只有若10名義工，全為原來一起編織的朋友，而現時Faebook群組中已有逾200名義工，很開心發現有不少人與自己一樣，願意花時間為他人付出，而非只專注在電話及自己的小世界，形容感覺非常好。

因此，盡管現時身兼多職，非常忙碌之餘，又時常沒有充足的睡眠，她也衷心感歎︰「能夠成為一名母親及做善事，即使有很多額外工作都很幸福、很值得。」

答謝「收容所」 堅持購港企材料

許慧倪於加拿大出生，父母均為華人，60至70年代曾居香港。她形容香港為其「收容所」，因2009年各地現金融危機，她當時作為金融系畢業生，未能在外國找到工作，便決定來港發展，獲聘於旅遊雜誌任職廣告銷售員；而其家人也分別回流。

許慧倪稱，自己享受於香港生活，尤其喜歡香港所有東西都「融合在一起」，可以在一個小範圍內獲得一切想要的東西，又有各種交通工具方便出行，對於在外國長大，出行多要駕車的她而言十分吸引。

為答謝這個「收容所」，不論是個人的公司或是HK Knitted Knockers，許慧倪也堅持於本地企業購買材料，「我的目標不單是幫助乳癌患者，還望可支持本地經濟。」許慧倪表示，當初為找合適乳癌患者使用的冷綫，也親自走訪全港各毛冷公司，最終幸運地獲一本地毛冷公司提供折扣和幫忙宣傳，並會特意詢問患者喜歡的顔色，願意幫忙大量訂購。

許慧倪又提到，接下來的籌款活動也已找來本地紡織布料公司、裁縫師及紡織物設計師合作，希望一同設計出適合乳癌患者穿戴的運動內衣面料供義賣，亦會舉行運動內衣縫紉工作坊。

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記者：黃小冰