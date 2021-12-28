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【虐兒事件】童樂居虐兒案再多4名職員涉案　社署：已向營辦機構發出書面警告

社會 21:45 2021/12/28

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童樂居虐兒案再多4名職員涉案，社署指已向營辦機構發出書面警告。（資料圖片）

香港保護兒童會今日（28日）舉行記者會交代童樂居虐兒事件，指再發現多4名員工涉體罰兒童，累計共7人涉案。社署表示，一直非常重視兒童的福祉，深信每名兒童都應受到保護，免受傷害或虐待，並已就事件採取連串行動。

發言人指，社署今日已與營辦涉事服務單位的機構執行委員會主席、部分成員及管理層會面，表達署方對事件的高度關注，並聽取機構匯報事件。機構表示發現另外再有職員可能涉及虐兒而已被停職。本署已要求機構採取相應措施加強對前線員工的督導，確保中心內的兒童得到適切照顧，並盡快向社署匯報跟進情況。

機構亦在會上報告已採取的即時措施，並會盡快就事件成立專責小組，進行全面調查和提交檢討報告，提出改善方案，包括加強風險管理、員工督導和監察等。社署已敦促機構全面配合警方調查，以及盡快提交檢討報告及落實所須的改善措施，包括重新檢視機構內部的管理機制及持續監察職員操守等，防止同類事件再次發生。

此外，社署昨日（27日）已派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊前往涉事幼兒中心進行調查，視察中心的運作，檢視其工作記錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況，初步認為他們的情況穩定，社署會密切監察中心的運作，以確保中心的運作符合服務質素及保護兒童的要求。社署昨日亦已與回家度假的兒童家長聯繫，確保兒童的狀況良好。

社署指，一直有定期派員前往該中心進行突擊巡查，包括日間和晚間巡查，以確保中心符合註冊要求。社署已就事件向營辦機構發出書面警告，並會繼續積極作出跟進，確保中心內的兒童獲得適切照顧。

目前所有幼兒中心必須註冊，並須符合《幼兒服務條例》（第243章）及《幼兒服務規例》（第243A章）內所載的各項規定。根據法例，幼兒中心須聘請已註冊的幼兒工作員。如社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。視乎各方面的調查結果，社署不排除會引用相關規定採取行動。

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記者：黃穎津

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