【洗黑錢】警拘4人涉以求職騙案洗黑錢　涉案金額約28.6萬元

▲ 警方拘4人涉以求職騙案洗黑錢，涉案金額約28.6萬元。

警方於今年5月至10月接獲3男2女報案，指他們在網上求職期間懷疑受騙。灣仔警區刑事調查隊第五隊人員根據線報及經深入調查後，今日（28日）上午約7時45分在元朗拘捕一名26歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，並在屯門、元朗及天水圍，分別拘捕2名男子及1名女子，年齡介乎29至57歲，涉嫌「洗黑錢」。



調查顯示，騙徒在網上社交平台刊登招聘廣告，以「搵快錢」、「無需經驗」等作招徠吸引受害人，其後相約他們會面。該名26歲男子與受害人會面後，便誘使受害人向財務公司借貸，聲稱只要將借款以現金或銀行轉賬方式給他後，便可獲得報酬；或誘使受害人購買智能電話，聲稱可為他們以更高的售價轉售，以賺取差額。當受害人將借款或智能電話交予該名26歲男子後，他隨即逃去，並將部分款項轉賬到3個由他操控的銀行戶口。人員經調查後，相信4名被捕人涉嫌與今年5月至10月期間的五宗網上求職騙案有關，涉案金額約28.6萬元。



所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。行動中，人員共檢獲1張銀行卡、1本銀行存摺、1部平板電腦，9部手提電話及9張電話卡。



警方呼籲，市民對聲稱能賺快錢的途徑，及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，應徵前應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。求職者向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。

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記者：黃穎津、黃傑偉