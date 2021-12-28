【保單騙案】3萬收入遭報大至12萬　陳彥行購入6份保單年供約440萬

▲ 前TVB藝人陳彥行。（網上截圖）

《東張西望》今日（28日）繼續跟進前TVB藝人陳彥行代母簽單，墮入3000萬保單的騙局。節目發現，銀行經紀佘先生虛報了陳的收入，不僅將3萬元報大至12萬，更加陳母的業權寫入陳的名下。於是在一年半時間內，陳彥行買入總共六份保單，平均每年需要供442.8萬元保費。

▲ 陳彥行被虛報收入買下巨額保單。（網上截圖）

節目又透露陳彥行7月曾向銀行投訴但不成立，保監局又將事件轉交金管局跟進但仍然沒有結果，直至節目跟進後，銀行、保險公司、陳彥行才達成共識，解決事件。

陳彥行購入的保單中，有三份是超大儲蓄保單，並需要在五日之內買入，另外兩份超大儲蓄保單及一份危疾保單，每份年繳約73.8萬，全保單換算合共約3000萬。

▲ 保險界立法會議員陳建波。（資料圖片）

保險界立法會議員陳建波提醒，簽單時不僅要看清楚所有條款，更要留意保單退保的保證價值（guaranteed value），預計如遇不测斷供的情況下，能退回多少錢，「可能本身經濟狀況好樂觀，但都要考慮到突然失業或者生病而斷供的情況。」

世運保險顧問主席羅少雄則表示，現實中，如果銀行經紀虛報收入幫客戶買到大額保單的狀況比較少，因保險公司的核保員「首龍尾」；且他認為若經紀這樣做，亦會面臨終身除牌的後果。他指，一般市民若是白紙黑字已經簽單，冷靜期後或難以追索申訴，他提醒市民善用冷靜期，將保單給家人、或相熟的專業人士檢視。

最新熱門影片：【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士 醫生：有徵狀與鼻敏感相似

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：袁澍