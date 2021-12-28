【新冠肺炎】國泰稱會跟進2違規染疫機組人員　預告再收緊機組人員檢疫會減航班班次

▲ 國泰稱會跟進2違規染疫機組人員，預告再收緊機組人員檢疫會減航班班次（資料圖片）

今再多2名豁免酒店檢疫的國泰機組人員確診疑染Omicron，其中居石塘咀南里1號的4旬漢平安夜抵港後，於社區逗留4日才確診入院，其間違反國泰指引走訪港島，及到同事於屯門嘉悅半島的寓所午膳，該名同事今亦初步確診；國泰稱2人並無徹底遵守公司的額外防疫措施，會按內部程序跟進個案。



根據國泰上月中發放的內部指引，機組人員返港後首3天，每日最多只可離家兩小時購買食物和必需品等，並須避免參與聚會。國泰航空企業事務總經理黃文傑今回覆TOPick證實，兩位確診及初步確診機艙服務員並無徹底遵守相關措施，將按國泰內部程序跟進個案。

黃文傑續指，國泰航空因持續受跨境旅遊及營運限制影響，不能如期運作所有已計劃的航班，國泰正整合2022年第一季的客、貨運航班，又稱憂慮任何再進一步收緊機組人員檢疫安排的措施，會令航班班次削減，以維護機組人員的身心健康及保障運作安全，料短期內將進一步影響本已不穩的供應鏈及必需品供應，威脅數以萬計香港市民的生計，及削弱香港國際機場的首要貨運樞紐地位。

為進一步保障香港的公眾健康，國泰航空要求所有合資格機組人員須接種第三劑疫苗，亦積極建議其他員工盡早接種第三劑疫苗，而所有機組人員今年以來在香港已接受逾21萬次病毒檢測（包括每次執勤後的多次檢測）。

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記者：鄧凱文、陳正怡