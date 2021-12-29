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【煽動刊物】警方國安處拘捕6名《立場新聞》高層或前高層　涉串謀發布煽動刊物

社會 09:02 2021/12/29

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警方早上到位於觀塘的立場新聞辦公室帶走電腦及文件。

警務處國家安全處今日（29日）早上拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。6人包括3男3女，年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。據了解，該網媒是《立場新聞》

另外，警方上午執行由法院根據《香港國安法》第四十三條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。

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同時亦到香港記者協會主席、《立場新聞》副採訪主任陳朗昇家中搜證，協助調查。

據了解，被捕人士包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人。

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歌手何韻詩社交平台管理員發帖文，指今早6時警方國安處到何韻詩住所以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕何韻詩，被帶往西區警署，又指何韻詩請各位關心的朋友不用擔心。

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責任編輯：余思嵐

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