【強制檢測】52個處所納強檢　包括中環及愉景灣多間食肆

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政府今日（29日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處52個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。另外，由於１間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，相關學校被納入強制檢測公告。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月26日下午7時至下午8時、12月27日上午8時至上午 9時或12月27日下午4時至下午5時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

石塘咀皇后大道西 470號石塘咀市政大廈5至6樓石塘咀體育館

2. 任何在12月27日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

石塘咀皇后大道 西513號尼斯花園地下 B 鋪馬六

3. 任何在12月25日上午10時至上午11時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

上環德輔道中 199號無限極廣場地下 G01鋪名創優品

4. 任何在12月12日上午7時至上午10時、12月21日凌晨0時至上 午4時或12月22日下午6時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12 月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界大嶼山赤鱲 角觀景路8號國泰城

5. 任何在12月13日下午3時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

中環皇后大道中 99號中環中心19樓1901-05室植齒及頜面外科中心

6. 任何在12月13日下午5時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

石塘咀卑路乍街8 號西寶城低層地下 LG07號鋪麥當勞

7. 任何在12月13日下午3時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若 在2021年12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

西營盤皇后大道西488號新安大樓地下中信銀行（國際）

8. 任何在12月22日下午2時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

上環必列者士街1 號地鋪 Oolaa

9. 任何在12月22日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期 間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環荷李活道10 號大館

10. 任何在12月22日中午12時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環皇后大道中 37號余道生行地庫麥當勞

11. 任何在12月21日下午8時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

灣仔港灣道6-8號 瑞安中心2樓200號室港島智能身份證換領中心

12. 任何在12月21日下午6時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26 日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔莊士敦道60 號嘉薈軒1樓9號鋪 Ruam

13. 任何在12月21日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於2021年12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12 月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣百德新街2 至20號恒隆中心

14. 任何在12月21日下午1時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣糖街2-8號 Cinema City

15. 任何在12月21日下午1時至下午2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26 日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣怡和街46- 54號地下至2樓麥當勞

16. 任何在12月20日下午6時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限 於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

大嶼山愉景灣 D’Deck1樓105B 號鋪 Koh Tomyums Thai Restaurant

17. 任何在12月6日中午12時至下午1時、12月14日下午3時至下午 4時、12月17日下午2時至下午4時或12月20日下午3時至下午5 時期間曾身處的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接 受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。

東涌富東廣場地下18-19號鋪八方雲集

18. 任何在12月13日上午10時至中午12時或12月20日下午1時至下 午3時期間曾身處 的人士 （包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或 之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山梅窩涌口街21號地鋪 Pause Cafe

19. 任何在12月19日下午4時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍旺角煙廠街 1-3號鴻祥大廈地下 E 號鋪八方雲集

20. 任何在12月19日下午1時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

九龍旺角旺角道 30-36號寶安大樓一樓全層及地下 F 號鋪麥當勞

21. 任何在12月18日下午7時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

新界大嶼山愉景 灣海澄湖畔路96號地下 G28號鋪 Paisano’s Pizzeria

22. 任何在12月18日下午4時至下午6時期間曾身處香港新界大嶼山愉景 灣 D’Deck 地下 G09號鋪 Hemingway’s By The Bay 的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

大嶼山愉景 灣 D’Deck 地下 G09號鋪 Hemingway’s By The Bay

23. 任何在12月18日下午2時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

鴨脷洲海怡半島 海怡西商場地下5號鋪八方雲集

24. 任何在12月12日下午8時至下午9時、12月14日下午4時至下午 6時、12月15日下午8時至下午10時或12月17日下午9時至下午 11時 期間 曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月 28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

愉 景 灣愉 景 廣場 地 下 G25號 鋪 Fusion by PARKnSHOP

25. 任何在12月16日下午7時至下午9時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

大嶼山愉景 灣 D’Deck 地下 G04鋪及1樓103號鋪 ZAKS

26. 任何在12月16日下午2時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假 員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的 規定。

中環威靈頓街88- 90號地下 BEP Vietnamese Kitchen

27. 任何在12月16日下午2時至下午3時期間曾身處 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

中環荷李活道23 號金珀苑地鋪 Paisano’s Pizzeria

28. 任何在12月15日下午5時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於年12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月 28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔軒尼詩道130 號灣仔電腦城

29. 任何在12月15日下午4時至下午6時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26 日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔灣仔道146號 明豐大廈地鋪八方雲集

30. 任何在12月15日下午2時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

新界大嶼山愉景 灣 D’Deck 地下 G01A 號鋪 Pacific Coffee

31. 任何在12月12日上午7時至上午8時或12月15日下午1時至下午 2時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或 之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山愉景灣 D’Deck 地下 G02號鋪麥當勞

32. 任何在12月14日下午11時至2021年12月15日凌晨0時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍九龍城賈炳達道賈炳達道公園

33. 任何在12月6日中午12時至下午1時或12月14日下午3時至下午 4時期間曾身處的人士（包括但不限於 全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。 受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵 從強制檢測公告的規定。

新界東涌文東路29號東涌北公園

34. 任何在12月27日下午1時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規 定。

九龍九龍塘達之 路80號又一城 G25號鋪望月樓

35. 任何在12月27日中午12時至下午1時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職 和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若 在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

九龍九龍塘達之 路80號又一城 LG1-40Apple Festival Walk

36. 任何在12月25日的上午11時至中午12時期間曾乘搭任何的人士（包括但不 限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月30日或之前接受檢 測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為 已遵從強制檢測公告的規定。

由銅鑼灣 （摩頓台）開出往屯門（龍門居）路線號碼962X 的巴士

37. 任何在12月25日的下午1時至下午3時期間曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及乘客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

由屯門（山景 邨）開出往灣仔（會展）路線號碼961的巴士

38. 任何在12月21日的上午2時至上午4時期間曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及乘客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

由國泰城開出 往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士

39. 任何在12月27日的上午10時至中午12時期間曾乘搭任何的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及乘客），須於12月30日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

由屯門巿中 心開出往佐敦（西九龍站）路線號碼60X 的巴士

40. 任何在12月27日的下午4時至下午5時期間曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及乘客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

由灣仔（會展） 開出往屯門（山景邨）路線號碼961的巴士

41. 任何在12月12日下午1時至下午3時、12月15日下午3時至下午 4時、12月16日上午9時至上午11時、2021年12月18日上午9時至上午 11時、12月19日上午11時至下午1時、12月21日上午11時至下 午1時、12月22日上午11時至下午1時或2021年12月27日上午7時至上 午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

新界大嶼山愉景灣渡輪碼頭

42. 任何在12月15日下午7時至下午9時、12月16日下午7時至下午 8時、12月18日下午4時至下午5時、12月21日下午9時至下午 11時、12月22日下午5時至下午7時或12月27日上午11時至中 午12時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

中環中環三號碼頭

43. 任何在12月14日下午11時至12月15日上午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26 日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘 口寰宇堂頭等貴賓室

44. 任何在12月13日下午3時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環康樂廣場2號 郵政總局

45. 在12月7日上午9時至中午12時或12月13日上午8時至中午12時 期間，於香港九龍佐敦道1號拔萃女書院（指明學校）就讀中四（指明級別） 的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師（包括但不限於全 職、兼職和替假老師），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

九龍佐敦道1號拔萃女書院（指明學校）就讀中四（指明級別） 的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師

46. 任何在12月9日下午6時至下午11時、12月10日下午1時至下午 6時或12月12日上午8時至下午1時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

跑馬地體育道3號 香港足球會

47. 任何在12月10日中午12時至下午4時期間曾身處人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣時代廣場 10樓1004號鋪 Greenhouse

48. 任何在12月7日下午4時至下午9時、12月9日下午4時至下午7 時或12月11日下午2時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於 12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

中環紅棉路23號香 港壁球中心

49. 任何在12月8日下午2時至下午7時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制 檢測公告的規定。

堅尼地城石山街12 號堅尼地城社區綜合大樓地下堅尼地城郵政局

50. 任何在12月8日上午11時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

石塘咀卑路乍街8 號西寶城1樓117號鋪薩莉亞意式餐廳

51. 任何在12月6日至12月28日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月30日或之前接受檢測。受檢人士若在12月26日至12月28 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

薄扶林薄扶林道89號寶翠 園6座

B. 其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士1 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在 12 月 15 日至 12 月 28 日期間曾身處超過兩小時的 人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於 12 月 30 日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本 瓶進行檢測，則須於 2022 年 1 月 1 日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集 瓶。受檢人士若在 12 月 26 日至 12 月 28 日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。

黃大仙黃大仙上邨 達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）

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責任編輯：余思嵐