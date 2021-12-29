【新冠肺炎】「狼人」曉治積曼證實確診　曾患皮膚癌多度復發現已停工

▲ 曉治積曼確診。

新冠肺炎疫情加上變種病毒Omicron繼續肆虐全球，現年53歲的「狼人」曉治1積文（Hugh Jackman）今日（29日）凌晨社交平台拍片，宣布確診新冠肺炎，現正依照當地指引，進行至少五日的隔離。

「狼人」曉治積曼在片中戴上口罩，表示自己測試結果顯示陽性，不過未有透露他染上哪種病毒，現時有著感冒、喉嚨沙啞及流鼻水的徵狀，他稱現時狀況尚佳，正在美國為音樂劇《The Music Man》演出音樂劇的他，希望回復健康重返舞台，同時呼籲大家注意身體健康，明年健康快樂。

最新影片：姚子羚訪問

曉治積曼今年4月已打疫苗，而在去年亦曾拍片呼籲人們要多洗手，注重衛生健康，並在片中留言：「狼人自愈能力不能從新冠肺炎拯救我，但疫苗可以，快點打針！」可見他一直注重健康。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

現年53歲的曉治積曼，2013年曾宣布鼻子患有皮膚癌，之後做手術切除病變部份，可是甚後6度復發，而他在決定接拍歌舞電影《大娛樂家》時，更一度因癌症復發而需進行移除手術，鼻子縫了80針，更被醫生勸告不適合唱歌，慶幸電影開拍時已痊癒。

而今年他曾上載影片，透露鼻頭隱見傷口，並透露自己剛完成活體組織切片檢查，健康狀況令人憂慮。