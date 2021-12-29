【惡霸母子】15個月大女樂園險被頑童踢落滑梯　男童家長懶理：咁矜貴唔好出街

▲ 有港媽為保護女兒，遭惡霸男童踢傷。

無論去公園、樂園遊玩，家長都應該教導小朋友互相禮讓。然而，近日有港媽在社交媒體投稿稱，自己帶著15個月大的女兒到樂園遊玩時，被年紀較大的男孩用腳踢，港媽用手擋時受了輕傷。其後有另一家長遇到類似情況向職員投訴，不料男孩的媽媽竟稱「呢個社會係弱肉強食，你個小朋友就係太保護」。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿稱，近日帶15個月大的女兒到沙田的史諾比開心世界玩，由於女兒較年幼，只能玩比較簡單的滑梯。不過，女兒動作比較緩慢，後面的男童似乎不耐煩，竟想用腳踢女兒落滑梯。

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港媽見狀立即用力擋住，並斥責男童行為不對，不料男童聽完用更大力踢，甚至手腳並用，結果港媽的手也被他踢到受傷流血。港媽一縮手，男童就用腳踢女兒落滑梯。港媽質問男童媽媽在哪裡，男童沒有回應，大約20分鐘也沒有見到男童的家長。另有兩名年紀較大的男童周圍攔住，不讓其他小朋友玩滑梯，都是一樣沒有見到家長。

▲ 港媽的手受傷。（「生仔要考牌系列」網頁圖片）

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涉事家長不認錯

直至後來，男童踩到另一名孩子的臉，受傷小朋友的媽媽找職員投訴，職員才找到家長，並向涉事男童媽媽轉達問題，但結果出人意表，

小朋友打交好正常，你個仔咁矜貴，唔好出街啦！

受傷小朋友的家長強調，是對方的兒子做錯，到處傷害其他小朋友，要求對方處理。然而，涉事男童媽媽仍愛理不理，

呢個社會係咁㗎啦，弱肉強食，你個小朋友就係太保護了！

職員見狀，向涉事家長要求照顧好自己的小朋友，確保不會影響其他使用者，否則要請他們離開。家長不知悔改，「我咪喺度睇緊囉，你邊隻眼見到我無睇」。而男童仍到處欺負人，管教這件事，就好像去了職員身上。

港媽走前10分鐘，仍見到職員持續看管3名小朋友，涉事家長就繼續玩電話，令港媽不禁汗顏，「想玩電話不如帶埋小朋友返屋企玩個飽啦」。她又表示，雖然她只是受輕傷，事件輕微，但她覺得踢人是不對的行為，

我無意公開小孩的面容，但如果你知我講緊你個仔，唔該你下次整到人，最起碼講句「對唔住」。

不少網民都指這個樂園有不少惡霸小孩，認為受傷港媽應要報警。點擊睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳