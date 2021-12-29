【新冠肺炎】專家指收緊機組人員檢疫安排合理　業界：雖不便但亦無可厚非

▲ 專家指收緊機組人員檢疫安排合理，業界：雖不便但亦無可厚非。（資料圖片）

當局宣布收緊貨機機組人員回港後檢疫安排，由豁免檢疫、家居監察，改為入境首三天在酒店隔離（詳情即看【下一頁】）。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，相關措施合理，對防疫絕對有幫助，有助防止病毒流入社區。業界代表指，收緊檢疫安排是無可厚非，雖然會對相關機組人員會造成不方便，相信對航空人手有少許影響，不過影響不會太大。

專家認為措施合理 是個好的開始

曾祈殷在一個電台節目表示，Omicron變種病毒株的潛伏期大約3至5天，在酒店隔離3天，相信可以找到部分已受感染的機組人員，避免他們回家並將病毒帶入社區。他指，即使過了3天酒店隔離後回家，相關人員都應遵守規限，避免出席聯誼活動或到商場等人多的地方。

有其中一名確診的國泰機組人員，在醫學監察期間曾到社區多處地點。曾祈殷指，情況絕對不理想，因香港是高度密集城市，若病毒流入社區，爆發第五波疫情，可以很迅速傳播。他建議違反醫學監察要求，應有具體罰則，又可考慮向接受醫學監察人士提供膳食及日用品，避免他們有機會進入社區。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在另一個電台節目指，收緊貨機機組人員回港後檢疫安排是好的開始，認為隔離日期延長至5日，能更有效找出患者，惟亦需理解檢疫酒店和竹篙灣檢疫中心房間數量有限。

昨日政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇袁國勇籲明年3月前推疫苗護照，未打針不能上班上學（詳情即看【下一頁】）。許樹昌對建議表示同意，指本港現時疫苗接種率未理想，他擔心隨著Omicron出現，在香港有個案流入社區，可能只是時間問題，香港要做好準備。他預料推行「疫苗護照」，對與內地以及海外通關有幫助。而放寬社交距離措施等，他指須待疫苗接種率夠高才應考慮。

業界指措施雖不便 但亦無可厚非

航空同業陣綫主席池耀崙在一個電台節目表示，收緊檢疫安排是無可厚非，雖然會對相關機組人員會造成不方便，相信對航空人手有少許影響，不過影響不會太大。他指，若果要再延長檢疫日數，對機組人員會造成更多不便，但亦只能無奈接受。

而有其中一名確診的國泰機組人員，未有跟足醫學監察要求，曾到社區多處地點。池耀崙指，航空公司有提醒員工在醫學監察期間，不要做非必要的社交接觸，惟沒有清晰說明，但認為機組人員有社交活動是正常，如果完全不容許見親友是過於嚴苛。

香港物流協會會長袁美儀在同一節目表示，3天的酒店隔離是合適及可以接受，認為相關措施對運力有一定影響。她指，相關措施如再加強，包括隔離的日數再增加，令物流成本增加，則會對貨運業有更大影響，最終可能轉嫁消費者。

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責任編輯：李榮忠