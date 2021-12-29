【抗癌鬥士】29歲青年患罕有末期癌症　情況危急盼眾籌試用新藥療法

▲ 29歲青年患罕有末期癌症，情況危急盼眾籌試用新藥療法。

本港一名29歲青年患有罕見末期癌症，在公立醫院接受了多次化療、電療，但情況未見好轉，急需籌款到私家醫院用新藥療法。

根據眾籌帖文內容，該名確診罕見末期癌症的青年，先後捱過化療電療，經歷了多次針刺和插喉之苦，但療程卻失效，病情愈趨惡化，在公立醫院已「無藥可醫」，醫生指需到私家醫院自費使用未入藥物名冊的新藥才有轉機。

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無計可施之下，家屬盼望眾籌來應付新藥治療費。帖文附上銀行戶口號碼，希望善心人慷慨解囊和幫助。

▲ 29歲癌末青年急需籌款到私家醫院用新藥療法。

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早在平安夜（24日），MIRROR成員姜濤及Anson Kong（江𤒹生）就在IG限時動態轉發此則呼籲，為青年打氣並送上祝福。姜濤當時寫道，「平安夜，除了我們自己和家人的平安，也希望那些我們不認識的人都可以平安！ 」

昨日（29日），MIRROR 12名成員亦相繼轉發帖文，再為患者集氣。

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責任編輯：羅嘉欣