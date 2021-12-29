【新冠肺炎】今增14宗輸入個案包括昨初確空少　另12宗早前個案證屬Omicron累計70宗

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本港新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增14宗輸入個案，當中11宗涉及變異病毒株的感染，一宗的變異病毒株檢測結果待定，其餘兩宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，而昨日初步確診的44歲男空少今亦證實確診，其於昨確診空少曾在港違規聚餐，惟2人均列為輸入個案。

個案詳情如下：

第12611宗：44男本地機組人員，12月26日發病，居屯門嘉悅半島第一座，12月25日從美國經航班 CX2807抵港，5月29日及6月19日在香港接種兩劑復必泰，根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈陽性，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12612宗：36歲女，無病徵，12月27日從菲律賓經航班5J272抵港，在機場檢測結果呈陽性，8月14日及9月15日在菲律賓接種兩劑科興，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12613宗：35歲男，無病徵，12月27日從法國及英國經芬蘭乘搭航班AY101抵港，在機場檢測結果呈陽性，4月21日及5月12日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12614宗：29歲男，無病徵，12月27日從新加坡、德國及美國經航班3S502抵港，在機場檢測結果呈陽性，5月28日在德國接種一劑Astrazeneca、7月8日及12月18日在德國接種兩劑復必泰

第12615宗：26歲男，無病徵，12月27日從澳洲經航班 CX104抵港，在機場檢測結果呈陽性，8月30日及10月5日在澳洲接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12616宗：63歲男，無病徵，12月26日從美國經航班CX881抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，3月17日及4月7日在香港接種兩劑復必泰、12月7日在美國接種一劑復必泰，11月13日在香港血液樣本檢測對抗體呈陽性，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12617宗：15歲女，12月28日發病，12月26日從美國經航班CX893 抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，6月19日及7月10日在香港接種兩劑復必泰，病毒量不足基因排序

第12618宗：19歲男，無病徵，12月26日從英國經芬蘭乘搭航班 AY101抵港，竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，3月22日及4月12日在香港接種兩劑復必泰，病毒量不足基因排序

第12619宗：21歲女，12月28日發病，12月28日從美國經航班 CX2807抵港，在機場檢測結果呈陽性，6月10日及7月1日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12620宗：41歲男，無病徵，12月28日從加拿大經航班CX829抵港，在機場檢測結果呈陽性，3月27日及4月11日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12621宗：24歲男，12月27日發病，12月28日從加拿大經航班CX829抵港，在機場檢測結果呈陽性，8月6日及8月29日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12622宗：61歲男，無病徵，12月28日從加拿大經航班CX829抵港，在機場檢測結果呈陽性，4月13日、6月20日及12月18日在加拿大接種三劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12623宗：42歲女機組人員，無病徵，12月28日從德國及西班牙經航班PLM254P抵港，在機場檢測結果呈陽性，6月29日及8月26日在西班牙接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

第12624宗：46歲女，無病徵，12月28日從美國經航班CX881抵港，在機場檢測結果呈陽性，4月15日及5月6日在香港接種兩劑復必泰，帶有N501Y及T478K變種病毒株

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12578、12579、12581、12582、12583、12584、12585、12586、12588、12591、12593和12594均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。這些個案涉及四男八女，年齡介乎19至79歲，十人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，兩人於檢疫期間確診。香港至今共錄得70宗涉及Omicron的個案。

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