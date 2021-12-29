【靈魂之窗】眼內有小黑點浮游或是徵兆　近視愈深視網膜脫落機會愈大

▲ 近視愈深視網膜脫落機會愈大。

冬至佳節，朋友送來精緻果籃，裏面全是女兒愛吃的草莓和櫻桃。「誰送的？」「程叔叔。上月我們才跟他一家吃順德菜。」小女兒一向對別人的事知道得最清楚。「我記起了！是不是那個甚麼『眼膜脫落』的叔叔？」

「是『視網膜脫落』（Retinal Detachment）。眼球最內層的一片薄膜掉下來了，那是非常嚴重的急症，需要立刻做手術。我給他介紹了好醫生，他就很客氣地送我果籃。」

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「他康復了沒有？」

「據說已經恢復了大部分視力。」我一邊解釋，一邊用手比劃着：「手術可以是在扣住眼球外部的鞏膜，又或者注射氣泡入眼球內，把扁了的地方推回原位，再用激光將視網膜黏緊。」

「用激光？那豈不是好像『六脈神劍』或者『火焰刀』嗎？」大女兒正在閱讀《天龍八部》，對「劍氣類」的武功很有興趣。

「如果眼科醫生練得成『六脈神劍』，就可以直接用手指發出的內功了，否則還是要靠儀器的。至於『火焰刀』，我認為比較適合用來BBQ（燒烤）。」我們討論了一會兒武功，又返回正題：「做完手術，要連續幾天平躺或俯臥、維持頭部於特定姿勢，讓氣泡浮在合適位置，直到視網膜黏得妥妥貼貼為止。」女兒們想像着，眼裏露出懼色：「小朋友會不會患上視網膜脫落？」

「一般來說，中年以後才會發生。不過我讀大學時，有同學得了視網膜脫落，在醫院躺了一星期呢！那時候大概是二十歲而已。」我趁機恐嚇：「近視愈深的人，患視網膜脫落的機會愈大。妹妹你看書看電腦姿勢不正確，經常湊得太近，將來有很大危機啊！」

翌日上班看顯微鏡時，愈想愈擔心。近幾星期我的「飛蚊症」好像嚴重了，眼裏不時有小黑點在浮游，那可是視網膜脫落前的其中一個徵狀！於是，馬上找眼科醫生作檢查。幸好只是正常退化，並沒有視網膜撕裂或脫落的情況。畢竟我是靠眼睛工作的人，最好還是定期檢查，防患於未然。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈視網膜脫落〉