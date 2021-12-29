【全民造星IV】Marf身價幾級跳登新一代吸金王　邱彥筒獲LV+Burberry等名牌垂青

ViuTV《全民造星IV》總決賽於聖誕節（12月25日）圓滿落幕，一直被指「由頭帶到落尾」的邱彥筒（Marf），毫無懸念以大熱姿態憑40分奪得《全民造星IV》冠軍。

其實Marf早在「吸金力」方面已經早早領先一眾《全民造星IV》選手，在節目播中段左右，她已幾以參賽者身份出席時尚數次活動、接拍廣告。Marf奪冠後就更加成搶手，有有指其身價已經是15萬起跳，而工作檔期也排至明年1月，勢成ViuTV又一「人肉印鈔機」！

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首個美妝廣告登場

Marf的瀏海髮型令人留下深刻印象，而且可性塑極高，可駕馭不同時尚風格。Marf在奪冠後，於社交平台公開數張為美妝品牌拍攝的靚相，以誇張眼線配合品牌的新款唇膏，展現自己的型格魅力。

Marf的粉絲留言力撐：「點解sell唇膏都可以咁型 我暈喇買！」、「SUPERMODEL」、「勁快勁多廣告，係咁多屆全民造星冠軍最勁個個」。

另外兩位《造星IV》20強選手蘇雅琳（Ivy So）、許寶恆（Alice）也有份拍攝廣告相，於是就令粉絲好奇二人是否也成為ViuTV女團的一員呢！

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時尚品牌新寵

MIRRIOR各成員不時都會為時裝品牌拍攝宣傳照，「小師妹」Marf已與師兄睇齊，獲國際品牌LV邀請了為2022早春系列拍攝宣傳照。相中的Marf身穿麻花針織喇叭袖開胸外套配短身上衣，再配上半截裙，氣勢十足！

她與奪獎前也密密出席過Miu Miu的活動，身穿顯瘦高腰長褲的她型格十足，就連前輩鄭秀文亦忍不住大讚Marf：「好有型！」Marf也獲邀出席Burberry活動，身穿長風衣内搭紅色露腰背心，展現Marf纖瘦的身型。

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頻頻出席活動

《造星IV》導師許廷鏗（Alfred）曾於本月初帶著Marf、蘇芷晴（So Ching）、葛綽瑤（Yoyo）與楊安妮（Win Win）一同出席時裝品牌活動，Alfred當時於Instagram寫道：「第一次同四個『女』出席公開活動 感覺原來都真係幾特別」。

Marf後來也再於Yoyo、Ivy So、Ada仔（姜咏鑫）一同出席口罩品牌活動，活動當日有不少粉絲到場舉牌支持。另外，Marf與王智騫又為商場拍宣傳廣告。總之，未正式出道已十分搶手。

▲ （取自Instagram）

MIRROR戰績彪炳

MIRROR爆紅已令ViuTV母公司電訊盈科財源滾滾，電盈在今年的中期報告已多次公布MIRROR的佳績，指期內ViuTV的廣告業務發展蓬勃，原因之一就是集團培育出愈來愈受歡迎的人才比如MIRROR，吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。

電盈報告曾指，隨MIRROR及ERROR大受歡迎，成員接拍多個不同品牌的廣告以至國際高消費品牌。

女團經理人戴穎（Wing）表示連同三甲人馬在內的女團將於1月12日（星期三）正式誕生，相信往後會看到更多Marf以至新女團的廣告。