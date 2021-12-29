【新聞機構】香港記者協會：促請政府按照《基本法》保障新聞自由

▲ 警方到位於觀塘的立場新聞辦公室帶走電腦及文件。（曾耀輝攝）

警務處國家安全處今日（29日）早上拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。據了解，被捕人士包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人（詳情即看【下一頁】）。

香港記者協會發表聲明指，對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請政府按照《基本法》保障新聞自由。

記協表示，記協主席陳朗昇今晨亦被警方帶走，記協指正在了解事件，暫未有進一步評論。

記協昨晚（28日）舉行53周年晚宴，由戴啟思資深大律師擔任主禮嘉賓，惟規模較過往小。早前記協主席陳朗昇在電台節目透露，部分去年已承諾贊助「買枱」的機構、企業，表明不需要公開鳴謝，他形容記協現時猶如「生人勿近」，表示理解但亦感到傷心。

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責任編輯：李榮忠