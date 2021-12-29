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【違規僭建】兩業主涉不遵從清拆令拆僭建物　被判囚4周緩刑2年

社會 11:06 2021/12/29

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兩名共同業主不遵從清拆令被判緩刑監禁。（資料圖片）

屋宇署今日（29日）表示，兩名共同業主不遵從清拆令，上周在九龍城裁判法院被判入獄4周，緩刑24個月。

署方指，涉及深水埗北河街一幢商住大廈的天台搭建物，面積約57平方米。該僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向該兩名業主發出清拆令。由於有關業主沒有履行《建築物條例》（第123章）清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於本月22日被法庭定罪及判監

署方稱，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁1年，及可就罪行持續的每1天，另處罰款2萬元。

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責任編輯：余思嵐

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