【Netflix電影】暴肥狄卡比奧收2億片酬顯身價　《千萬別抬頭》借天災諷政府無能

▲ Neflix電影《千夢別抬頭》卡士強勁。

Netflix年度壓軸大片製作《千萬別抬頭》（Don't Look Up），初宣布開拍時已令不少影迷期待，因影片集合了媲美《復仇者聯盟》級的奧斯卡影帝影后陣容，包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、姬蒂白蘭芝 （Cate Blanchett）及男神添麥菲查洛美（Timothe Chalamet）等。

而《千萬別抬頭》在平安夜上架後，口碑亦普遍大讚，被捧為為今年串流平台電影最高期待之作。

▲ 狄卡比奧及珍妮花羅倫絲演天文學者。

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借天災諷政府

《千萬別抬頭》打著災難片的戲種，卻是一齣瘋狂諷刺美國時局的影片，就如導演Adam McKay前作《沽注一擲》（The Big Short）及《為副不仁》（Vice），擅用多線人物對當下的美國社會及體制作出嘲諷。

影片講狄卡比奧和珍妮花羅倫絲演的天文學家，因發現一夥可毀滅級的彗星在6個月後便會撞擊地球，於是聯同NASA希望向女總統（梅麗史翠普飾）分析應對方法，可是正忙於連任競選的總統卻懶懶閒，對兩位學者敷衍了事，更直接以「按兵不動」作為對策，這明顯是借天災嘲弄特朗普時代政府在氣候變化上的處理手法。

▲ 姬蒂白蘭之演電視台名嘴。

對時局當頭棒喝

之後狄卡比奧和珍妮花希望尋求媒體力量，警示末日降臨，但電視台只重收視，二人訪談片段只排在娛樂紅人新聞之後，同時更關心究竟有沒有外星人，當珍妮花發脾氣作出警告，反而被網民瘋狂cap圖作出取笑！

至此後兩位學者對媒體和政治亦有了不同的體會，在世界末日下，不同官僚、傳媒以及人類都各以荒謬和瘋狂心態去面對，影片火力全開，對各種生態冷嘲熱諷，結局更是天馬行空，對政府幕僚的不滿去到最盡，有評論亦指是對兩年疫情全球轉變作出當頭棒喝的黑色喜劇。

▲ 對時局大加嘲諷。

影帝級的狄卡比奧戲中由頭演到尾，為此片增肥的他身型暴漲兩個碼，據知今次他以3000萬美金（約2億3340萬港元）接拍Netflix影片，比女主角珍妮花羅倫絲約1億5千萬港元片酬高近一倍，不過全程演技收放自如的狄卡比奧，跟影后梅麗史翠梅及姬蒂白蘭芝的對手戲亦充滿火花。

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