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【六合彩】新年金多寶下周二攪珠　頭獎高達8000萬【內附金多寶「幸運」號碼】

社會 11:23 2021/12/29

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

新年金多寶下周二攪珠，頭獎高達8000萬。（資料圖片）

六合彩新年金多寶攪珠將於下周二（2022年1月4日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。新年金多寶獎券將於明晚（30日）開始發售。

新年金多寶獎券將於明晚舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票，截止售票時間為攪珠日（2022年1月4日）晚上9時15分。

金多寶「幸運」號碼

在近10次的金多寶攪珠中，「43」號被攪出次數最多，共攪出過5次；而「34」則被攪出過4次：

近10次金多寶「幸運」號碼（包括特別號碼） 攪出次數 
43 5
34 4

近4次金多寶幸運兒多以複式彩票中獎

在最近4次金多寶攪珠產生的6位幸運兒當中，便有4位以複式獎券獲中頭獎：

金多寶攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 （中獎注數）
26/ 10/ 2021 萬聖節金多寶 3膽6腳自選獎券（1注）
21/ 09/ 2021  中秋金多寶 7個號碼複式運財獎券（1注）
01/ 08/ 2021 暑期金多寶

6個號碼單式運財獎券（1注）

7個號碼複式自選獎券（半注）
01/ 02/ 2020 新春金多寶

7個號碼複式自選獎券（半注）

8個號碼複式運財獎券（1注）

 

另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，周日（2022年1月2日）的攪珠將不會舉行。

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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