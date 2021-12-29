【六合彩】新年金多寶下周二攪珠　頭獎高達8000萬【內附金多寶「幸運」號碼】

▲ 新年金多寶下周二攪珠，頭獎高達8000萬。（資料圖片）

六合彩新年金多寶攪珠將於下周二（2022年1月4日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元。新年金多寶獎券將於明晚（30日）開始發售。

新年金多寶獎券將於明晚舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票，截止售票時間為攪珠日（2022年1月4日）晚上9時15分。

金多寶「幸運」號碼

在近10次的金多寶攪珠中，「43」號被攪出次數最多，共攪出過5次；而「34」則被攪出過4次：

近10次金多寶「幸運」號碼（包括特別號碼） 攪出次數 43 5 34 4

近4次金多寶幸運兒多以複式彩票中獎

在最近4次金多寶攪珠產生的6位幸運兒當中，便有4位以複式獎券獲中頭獎：

金多寶攪珠日期 金多寶 頭獎彩票購票方式 （中獎注數） 26/ 10/ 2021 萬聖節金多寶 3膽6腳自選獎券（1注） 21/ 09/ 2021 中秋金多寶 7個號碼複式運財獎券（1注） 01/ 08/ 2021 暑期金多寶 6個號碼單式運財獎券（1注） 7個號碼複式自選獎券（半注） 01/ 02/ 2020 新春金多寶 7個號碼複式自選獎券（半注） 8個號碼複式運財獎券（1注）

另外，為預留更多時間讓顧客購買彩票，周日（2022年1月2日）的攪珠將不會舉行。

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責任編輯：李榮忠