【東張西望】陳彥行與銀行達成共識獲賠償　行姐回應網民嘲諷：落井下石的隨便

前晚（12月27日）《東張西望》報道陳彥行（行姐）與母親被佘姓理財顧問誤導，簽下3000萬高額保單一事，在昨晚（12月28日）《東張西望》繼續跟報道件。

行姐提供更多相關的文件，證明理財顧問虛報及誇大其資產，買下難以供完的巨額保險，幾經周旋後行姐與銀行達成共識獲滿意賠償，但仍有不少網民就此事冷嘲熱諷，行姐在其社交網站回應：「要繼續幸災樂禍，落井下石的隨便。」

【東張西望】陳彥行誤信理財主管代母簽單 被騙簽3000萬保單：定要討回公道！

供款幾乎全蒸發

前日行姐在《東張西望》公開事件，透露其75歲母親於2018年認識理財顧問佘先生，對方利用陳母對他的信任為其買下總額高達3000萬的保單，而6張保單中有5張已失效，過去3年前後已付出1300萬港幣的供款接近全數蒸發。

在昨晚的《東張西望》內，行姐公開保單詳細內容，6份保險包括5份超大額儲蓄計劃和一份危疾保單，第1至第3份保單不論名字、資金和計劃內容都一樣，更於2018年7月的5日內買下，3份保單的供款年期5年，每年分別要交110萬港幣保費。

第4份於同年年底簽下，供款5年，每年保費92萬人民幣，換算後約110萬港幣。第5份於翌年5月簽下，每年交12.6萬美元保費，換算後同樣約110萬港幣，供期5年。而第六份是危疾保險，每年8.2萬美金，同樣交5年。

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6份保單計算下來，5年保費總額達3000萬港幣，在過去3年前後已經供了1300多萬元。

而其中5份保單已失效，只剩1份還在運行，該保單擁有約90萬元的現金價值，能夠自動貸款繼續供款，但利息接近8厘，現時每日扣減200多元，終有一日將會全數扣完。

財富一直遭造假報大

由於佘先生跟陳母的說法，是需要行姐到銀行跟她辦理聯名戶口並代其簽名，保單理應在陳母名下，但細閱條款發現保單列明轉換受保人必須在65歲或以下，或小於原本的受保人，所以佘先生指能夠轉名至陳母的說法是無可能，至今保單上依然是行姐名字。

行姐表示過去曾經收到保險公司寄來，寫著「失效」的文件，曾經詢問佘先生，對方回應表示已安排好請放心，不用理會。同時亦發現佘先生有虛報資產之嫌，行姐指佘先生過去從未問她取得任何收入證明，但其後向銀行索取財務分析表時，發現她的收入、流動資金和財富一直被報大數。

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被虛報每月工資達12萬

近年任職網台月入3萬多的行姐，被虛報每月有12萬工資，另外還有5萬元其他收入；佘先生又虛報行姐擁有物業業權，把其母位於北角的物業歸於其下。

另外，在第1份保單的財務分析表中，行姐的流動資產被寫上3000萬，往後每買一份保險都疊加1000萬，由第一份至最後一份、前後一年半時間，其流動資產由3000萬變成6000萬，行姐語帶激動：「我都想問他是怎樣變成來的呢，他不是把我當成國際影星呀？」

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回應冷嘲熱諷

行姐在節目內提到母親的反應時更哽咽落淚：「我媽媽說佘生曾游說她跟到其他銀行，提取所有的資金和產品，投放在同一戶口裡並幫她整合、理財，所以我媽媽才這麼信任他，把所有銀行的資金全交給他，但他就是看到我媽媽帳戶裡的錢，用盡所有資金。」

她無奈續稱：「我媽媽現在75歲了，這些錢是她辛苦幾十年賺回來的，明明可以用這筆錢安享晚年，但卻在這時候認識了佘生幫她一鋪清袋！」

過去數月行直分別與銀行、保監局及金管局周旋，直到本月10日再到銀行查問，於日前銀行、保險公司和行姐達成共識，得到滿意的結果及賠償。

雖然行姐到《東張西望》公開事件是希望警剔市民不要誤墮騙局，但仍有不少網民冷嘲熱諷，指她未有了解保單內容，對理財顧問過份信任等。行姐在其社交網站寫道：「要繼續幸災樂禍，落井下石的隨便，衷心感謝真心關心我的人。」