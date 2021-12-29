【食不安心】中國仿瓷碗碟驗出三聚氰胺超標　台灣SUKIYA、海底撈等餐廳使用

▲ 中國仿瓷碗碟驗出三聚氰胺超標，涉台灣SUKIYA、海底撈等餐廳。

台灣食藥署昨（28日）公布2款中國製的仿瓷碗碟，驗出三聚氰胺超標。據悉2款仿瓷碗碟用於「すき家」（SUKIYA）及「海底撈」，目前2款仿瓷碗碟都要全數退運或銷毀。

台灣食藥署指出，「新加坡商海底撈國際食品有限公司台灣分公司」自中國進口的「愛佳密胺拾合小盤」，經4%醋酸（95°C，30分鐘）溶出試驗，蒸發殘渣值達48 ppm，超過30ppm以下的標準值，故共142.50公斤仿瓷碟要全數退運或銷毀。

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另外，擁有「すき家」（SUKIYA）連鎖餐廳的「台灣善商股份有限公司」，其從中國入口的仿瓷碗同樣經4%醋酸（95℃，30分鐘）檢測，驗出三聚氰胺為4.7 ppm，超出合格標準2.5ppm以下，不符規定，故共5.76公斤的產品要全數退運或銷毀。

台灣食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，以4%醋酸（95℃，30分鐘）進行溶出試驗，主要是模擬日常裝酸性食品的狀況，而溶出物質不符規定，代表容器「不耐酸」，相關成分或會在民眾食用時被一起吃下肚。

他補充，最近從中國進口以甲醛-三聚氰胺為主成分的產品，已有很多批被查到不合格，屬於嚴重違規的情況，因此食藥署從10月25日開始，針對以此為主要原料的塑膠產品，採取最嚴格的逐批查驗。

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仿瓷餐具的潛在風險

據本港食安中心，仿瓷餐具是以三聚氰胺－甲醛樹脂製成，又可稱為美耐皿、密胺或科學瓷餐具。三聚氰胺的急性毒性偏低。不過，動物研究的數據顯示，高劑量的三聚氰胺會引致膀胱和腎臟結石。2008年，中國發現嬰兒配方奶粉和其他奶類產品含大量三聚氰胺，嬰幼兒飲用後腎臟受損。

至於甲醛天然存在於環境四周，攝入小量甲醛不會造成急性中毒，但大量攝入可能會引致劇烈腹痛、嘔吐、昏迷、腎臟受損，甚至死亡。動物研究顯示，長期從食水攝入甲醛，可能會引起胃部病變，腎臟重量增加。雖然吸入甲醛會致癌，但長期攝入大量甲醛，才會對健康構成潛在風險。

責任編輯：羅嘉欣