【新春2022】荷里活廣場新春呈獻「花．燈．賞」 大型賀年裝置    5米高「炫光幻彩走馬燈」運轉乾坤

▲ 荷里活廣場新春呈獻「花．燈．賞」 大型賀年裝置， 5米高「炫光幻彩走馬燈」運轉乾坤。(相片來源︰荷里活廣場)

聖誕剛過，各商場又是時候迎接新春佳節。荷里活廣場於2022年1月12日至2月15日期間，帶領大家展開新春之旅，以現代日系設計風格的燈籠及走馬燈，配以百「花」吐艷概念，打造「花．燈．賞」大型賀年裝置，搖身一變成幸福春日庭院，具備打卡熱點，1月份不妨去沾沾運氣。

▲ 「百花燈籠藝術園」它由150個百花燈籠築成。(相片來源︰荷里活廣場)

當中有3大「花．燈．賞」賀年裝置打卡位，最矚目是「炫光幻彩走馬燈」。它由5米高的大型走馬花燈圖案，由一系列意頭十足的賀年年花組成，包括寓意富貴吉祥的牡丹、高貴典雅之蘭花、幸福滿滿的杜鵑以及象徵美好愛情的桃花等，綻放於充滿喜慶的桃紅色的主色調中，遊走於通花設計的金色外框中，幻彩光影伴隨轉動，折射出絢麗多彩的賀年花圖案，兩旁襯托著一高一低大型花藝燈籠，祝願各位來年運轉乾坤，好運常來。

另外，也有「百花燈籠藝術園」，它由150個百花燈籠築成，走進園內抬頭一看，艷麗的花卉藏於透明圓球內，大小不一的懸浮於藝術園頂，儼如一朵綻放於空中的花，在燈光折射下，又是另一番溫馨炫目的視覺享受。

▲ 商場還還推出「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝。(相片來源︰荷里活廣場)

最後一個則是「祝願水燈荷花池」。仿照日本場景的小木橋上，既可於日式紅燈籠下感受浪漫的日本情懷，同時細味著小木橋下「水燈荷花」的詩意。放水燈寓意祈盼嶄新的開始，每一盞亮麗的水燈都承載著各人的祝福，於金光閃閃的荷花伴隨下，帶來璀燦的光輝。

▲ 祝願水燈荷花池，仿照日本的小木橋建成。(相片來源︰荷里活廣場)

荷里活廣場「花．燈．賞」大型賀年裝置

日期： 2022年1月12日至2月15日

時間： 10am至10pm

地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

記者︰馮柏偉