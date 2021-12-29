  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券

休閒消費 12:02 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

癲噹帶同全新寵物老虎仔，與大家品嚐團圓湯丸。（商場提供）

今個農曆新年，在通訊軟件貼圖下載量接近200萬次的日本原創角色Usagyuuun小突兔，會首度聯乘香港人氣卡通人物癲噹，於馬鞍山MOSTown新港城中心推出「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動。商場會化身充滿過年氣氛的茶樓，兩大人氣角色更會以賀年點心造型鬼馬登場，與大家玩轉新春。

由2022年1月12日至2月15日，精力旺盛的Usagyuuun小突兔及癲噹，將會與大家玩轉茶樓內10大展區，包括有金黃行運拼盤、1288新春添運打卡牆、人日人人福滿泉、龍鳳傳承慶團圓、飽滿豐足點心宴及籠情蜜意6大喜慶場景，以及3大互動遊戲福星「過」肥年、包發包中迎新春及迎春接福Let Eat糕，而H．COINS會員更可獨家參加好運點心放送車，贏取商戶優惠券。

    點擊圖片放大
    +2

這次Usagyuuun小突兔更會聯同癲噹推出多款賀年應節WhatsApp Sticker，讓大家向世界各地親友送上祝福，由1月12日起可到Whatsticker.online免費下載。

而活動期間，H．COINS會員只需於電子貨幣單一消費每滿$200，經手機App上載或到L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根，並成功賺取COINS後，即可獲贈専屬指定電子印花一個，集齊3個可免費換領Usagyuuun小突兔 X癲噹別注版茶包形濾茶器一個。另外即日登記成為H．COINS 的會員，更可獲贈新年特別版揮春一對。

於指定日子，顧客只需以電子貨幣即日單一消費滿$200，即可與侍應造型癲噹合照。而於2月12日至2月15日期間，顧客以電子貨幣即日單一消費滿$200，即可置身「籠情蜜意」中免費拍攝寶麗萊相片。

Usagyuuun x Ding Dong 新春之最玩轉「籠」鳳茶樓
日期︰2022年1月12日起至2月15日
時間︰12nn-9pm
地址︰MOSTown新港城中心L2天幕廣場

記者︰黃依情

相關文章

【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
16:50 2021/12/24
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
【利是封2022】全港商場利是封特色造型大檢閱 恒基七大商場推日式傳統新年祈福繪馬盒
18:57 2021/12/23
【利是封2022】全港商場利是封特色造型大檢閱 恒基七大商場推日式傳統新年祈福繪馬盒

你可能感興趣

【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
16:50 2021/12/24
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
【利是封2022】全港商場利是封特色造型大檢閱 恒基七大商場推日式傳統新年祈福繪馬盒
18:57 2021/12/23
【利是封2022】全港商場利是封特色造型大檢閱 恒基七大商場推日式傳統新年祈福繪馬盒
著數優惠 馬鞍山 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 好去處 遊戲 商場 新港城 農曆新年

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【東張西望】陳彥行誤信理財主管代母簽單　被騙簽3000萬保單：定要討回公道！
12:21 2021/12/28
【東張西望】陳彥行誤信理財主管代母簽單　被騙簽3000萬保單：定要討回公道！