【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券

▲ 癲噹帶同全新寵物老虎仔，與大家品嚐團圓湯丸。（商場提供）

今個農曆新年，在通訊軟件貼圖下載量接近200萬次的日本原創角色Usagyuuun小突兔，會首度聯乘香港人氣卡通人物癲噹，於馬鞍山MOSTown新港城中心推出「新春之最玩轉『籠』鳳茶樓」主題活動。商場會化身充滿過年氣氛的茶樓，兩大人氣角色更會以賀年點心造型鬼馬登場，與大家玩轉新春。

由2022年1月12日至2月15日，精力旺盛的Usagyuuun小突兔及癲噹，將會與大家玩轉茶樓內10大展區，包括有金黃行運拼盤、1288新春添運打卡牆、人日人人福滿泉、龍鳳傳承慶團圓、飽滿豐足點心宴及籠情蜜意6大喜慶場景，以及3大互動遊戲福星「過」肥年、包發包中迎新春及迎春接福Let Eat糕，而H．COINS會員更可獨家參加好運點心放送車，贏取商戶優惠券。

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這次Usagyuuun小突兔更會聯同癲噹推出多款賀年應節WhatsApp Sticker，讓大家向世界各地親友送上祝福，由1月12日起可到Whatsticker.online免費下載。

而活動期間，H．COINS會員只需於電子貨幣單一消費每滿$200，經手機App上載或到L3會員專區，登記商戶機印發票及相符的電子貨幣交易存根，並成功賺取COINS後，即可獲贈専屬指定電子印花一個，集齊3個可免費換領Usagyuuun小突兔 X癲噹別注版茶包形濾茶器一個。另外即日登記成為H．COINS 的會員，更可獲贈新年特別版揮春一對。

於指定日子，顧客只需以電子貨幣即日單一消費滿$200，即可與侍應造型癲噹合照。而於2月12日至2月15日期間，顧客以電子貨幣即日單一消費滿$200，即可置身「籠情蜜意」中免費拍攝寶麗萊相片。

Usagyuuun x Ding Dong 新春之最玩轉「籠」鳳茶樓

日期︰2022年1月12日起至2月15日

時間︰12nn-9pm

地址︰MOSTown新港城中心L2天幕廣場

記者︰黃依情