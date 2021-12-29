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【免費乘車】全港90個九巴車站加水站續啓用　1月2日免費搭95巴士　

社會 12:10 2021/12/29

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（九巴提供圖片）

全港90個九巴車站的加水站陸續啓用。九巴今日（29日）表示，市民可於周日（1月2日）免費乘搭路線95，佐敦（西九龍站）來往翠林。

九巴指，周日舉辦「Bonaqua®加水站請你搭九巴」活動，請市民當日無限次免費乘搭路線95，乘客上車後毋須繳付車資。另外，當日下午12時至6時，乘客在佐敦海泓道佐敦（西九龍站）巴士總站的「加水站」自攜水樽購買「Bonaqua®優質礦物質水」，即送麥當勞10元現金券乙張，送完即止。

九巴稱，「Bonaqua®加水站」現已遍布各區的九巴巴士站及多個行山熱點，如麥理浩徑、大潭、流水響等。每個「加水站」均備有冷、熱、及常溫礦物質水提供，方便市民無論遊走社區或戶外郊遊，均可自攜水樽補充優質礦物質水，推動市民自攜水樽文化。

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責任編輯：余思嵐

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