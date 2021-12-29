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【新春2022】LEGO推出3款虎年新春別注版　財神全盒+冰上行大運+3合1老虎鯉魚小熊貓

休閒消費 18:45 2021/12/29

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

LEGO推出虎年春節別注版，有3款選擇。（LEGO提供）

農曆新年將至，LEGO率先推出兩款新春別注版盒裝，包括「80108 過年習俗迎新歲」及「80109 新春冰上行大運」，以及百變LEGO Creator 3 in 1 盒裝的「31129 威武老虎」，向大家拜個早年。3款虎年LEGO春節別注版將於2022年1月4日起於官方指定銷售點發售。

（1）80108 過年習俗迎新歲︰

創新以新年全盒形式展現出6個農曆新年傳統習俗，每個場景會分別代表着不同的傳統農曆新年習俗，每個場景可單獨拆開，隨玩家喜好以任何方式將6格場景重新組合。6大場景包括有除陳布新、置辦年貨、開門迎褔、除夕守歲、新春拜年，以及首次出現的威猛LEGO財神，寓意新一年賺個盤滿砵滿。

    點擊圖片放大
    +2

（2）80109 新春冰上行大運︰

以冬日作主要原素，讓大家在香港也能感受到冰天雪地的氣氛，與家人度過一個飄雪農曆新年。LEGO內有「春」字大型冰雕，亦可於冰湖及滑雪場上與好友進行溜冰及曲棍球比賽、 或於滑雪坡道騎着企鵝雪橇玩樂、在冰湖上進行冰釣等。場外則有小販賣熱騰騰的烤蜜薯，還有近年常見的打卡照相館，拍下專屬的虎年照片。

（3）31129 威武老虎︰

威猛的老虎除了於大草原追蹤獵物外，還可拼砌成鎮宅招財旺福之寶錦鯉，或是活潑的毛茸茸小熊貓，3款造型帶來不同樂趣，而關節部分更可移動增添玩樂趣味。

記者︰黃依情

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