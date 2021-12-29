威露士9X殺菌洗衣珠　消毒潔衣二合一1粒KO 99.9%新冠病毒

在新型冠狀病毒影響下，港人越來越注重健康衛生，搓手液、口罩等防疫用品已經成為了大家日常生活必需品，而我們日常穿著的衣物亦同樣需要消毒。普通洗衣產品未必帶有消毒功能，在日常洗衣程序更有機會有細菌殘留，所以洗衣時必須要做好衣物消毒。

要做到強效衣物消毒，洗衣時就要同時使用洗衣液及衣物消毒液。但每次洗衣要用到兩種產品，份量又難以控制。威露士創新推出9X殺菌洗衣珠，將衣物消毒液與洗衣液二合為一，一粒就能同時擁有洗衣及消毒兩種功效。全新威露士9X殺菌洗衣珠由強效殺菌的衣物消毒液及深層潔淨的洗衣液組成：可殺滅99.9% 2019新型冠狀病毒，同時能深層除蟎及頑固污漬。

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除了消毒及洗衣效果令人滿意，威露士9X殺菌洗衣珠同時非常易用方便。洗衣時不用再加入洗衣液及衣物消毒液，只需要一粒威露士9X殺菌洗衣珠就可以，而且不用擔心殘留於衣物上，洗衣珠全粒連外膜於清洗過程中完全溶解，亦不需要再過水。使用方法非常簡單，只要將洗衣珠直接放入洗衣筒內，再放入需要洗滌的衣物關上機門，啟動洗衣程式，但請留意請勿使用18分鐘以下超快洗模式。

此外，洗衣功能可一次潔淨20件衣服，十分適合忙碌又節儉的都市人。一般份量衣物使用1粒；大量（多於7公斤）衣物使用2粒，可按衣物量和污垢程度調整用量。