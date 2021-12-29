【食不安心】吃炸雞驚見完整雞頭給2星負評　英國肯德基感激顧客寬宏大量

▲ 一名女子買肯德基外賣，在炸雞餐中發現一個完整雞頭。

吃炸雞吃到異物的事件時有發生。最近英國一名女子光顧連鎖快餐店肯德基時，卻發現有一個完整的炸雞頭，令她感到噁心，無法繼續用膳。

最新影片推介：

據《太陽報》報道，英國女子Gabrielle透過外賣平台在肯德基特威克納姆（Twickenham）分店點餐。不料，她在熱騰騰的炸雞翼套餐中，發現一個完整的炸雞頭，感到噁心，頓失食慾，已吃不下去。她在外賣平台Just Eat留下兩星負評。

不少網民看到炸雞頭的相片都感到驚訝，有人說「平心而論，炸雞頭還是炸雞」，另有人說「沒甚麼可抱怨的，你只是面對你所吃的東西的現實」，「那是你點的已死的動物」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

英國肯德基回應時指：

這是有史以來最寬宏大量的兩星評論。

他們表示，看到這張相片時也感到非常驚訝，自聯絡特威克納姆分店後，一直在調查事情是如何發生的。肯德基表示，這代表他們提供的是真雞肉，並為此感到自豪。不過，這也反映這個炸雞頭顯然逃過供應商、合作夥伴及團隊的嚴謹檢查，情況十分罕見。

目前他們已與供應商採取進一步措施，並加強團隊培訓，以防再次發生類似事件。同時，肯德基已聯絡顧客Gabrielle，會為她提供免費餐飲作為補償。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣