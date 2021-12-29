【入稟索償】理大衝突指遭警誤射催淚彈焚屋　醫生入稟向警務處處長索償逾672萬

▲ 理大衝突指遭警誤射催淚彈焚屋，醫生入稟向警務處處長索償逾672萬。（資料圖片）

2019年11月中理大外發生衝突事件，其間警方於鄰近地方發射多枚催淚彈作驅散。於柯士甸路豐樂大廈1樓居住及開設診所的醫生，日前入稟高等法院，指遭1名警員誤射兩枚催淚彈進入兩單位致起火，醫生指基於該警員疏導致嚴重損失及相關支出，要求警務處處長賠償逾672萬元。

原告梁錦聰；答辯人警務處處長。資料顯示，原告為耳鼻喉科醫生。

入稟狀指，2019年11月18日早上，1名警員誤將兩枚催淚彈射入其位於柯士甸路豐樂大廈1樓兩個單位，因該警員疏忽而引致單位起火後嚴重受損。

入稟狀續指，根據消防處於2021年1月21日發出的信件顯示，單位起火原因為催淚彈產生之熱力致受影響單位內易燃物被燃燒，原告現要求答辯人就因火警事件而導致其損失及相關支付賠償逾672萬元。

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記者：林育慧