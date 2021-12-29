【叱咤樂壇】被看好成女歌手金獎大熱　鄭欣宜習慣跌低再爬起：人生便是這樣

▲ 鄭欣宜被看好是女歌手金獎大熱。

剛獲新城頒發「勁爆女歌手」的鄭欣宜（Joyce），相隔五年，日前推出全新專輯《JOYCE TO THE WORLD》，而今年相當勤力的欣宜，一年合共派了5首歌上台，更被視為即將舉行的《叱咤樂壇頒奬典禮》的女歌手金獎大熱。

欣宜前晚（27號）在《新城勁爆頒獎禮》再奪「勁爆女歌手」及「歌曲獎」，不過她在台上跳唱《@princejoyce》時，一時不慎跌坐在地，事後她稱首次在台上表演時跌倒，自嘲像一隻反轉烏龜，幸而自己面皮厚，身上穿的padding亦夠，故沒有受傷。

▲ 欣宜剛在《新城》摘勁爆女歌手。

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跌倒再爬起

而一向樂天的欣宜也笑稱：「覺得這件事幾襯鄭欣宜，我的人生就是被大家不斷見證跌跌撞撞，再企番起身，亦好好提醒我，人生便是這樣，最緊要自己可以企起身，因此這件小意外雖然搞笑，背後也有意義。」

欣宜在台上奪獎時，全場拍掌及起哄半分鐘，欣宜十分感動：「人生未試過聽到這些聲音，獎項非常之重要，觀眾的掌聲和歡呼聲，更是比任何獎項都珍貴。」她指這些支持對自己是好好鼓勵，以後要繼續進步，做好每個作品。

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欣宜自小因著沈殿霞女兒的「星二代」身份，以及肥胖身型，常遭觀眾以至媒體的嘲弄，如在05年在「兒歌金曲頒獎典禮中」扮公主吻吳卓羲的事件來取笑。

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至2008年肥姐過身後，欣宜以演員身份正式出道，最初也不被看好，但她憑著努力和對唱歌的熱誠，漸漸令外間改觀。

憑熱誠令外間改觀

16年欣宜以《女神》一曲成當年大熱金曲，拿下多個樂壇獎項。去年簽約寰亞唱片，一連推出多首歌曲，今年更派了5首歌上台包括《小夜燈》、《@princejoyce》、《先哭為敬》、《罰你》、《最難行的路》，在排行榜亦見好成績，因此被視為今年女歌手金獎大熱。若然得獎，亦是欣宜首個叱咤女歌手獎！

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▲ 早前任張敬軒嘉賓，被軒仔看好頒獎禮成績。

欣宜日前為新碟舉行宣傳，坦言：「好想告訴鍾意我的Fans知道，我繼續有做自己好鍾意事情，我沒有放棄，而且有好支持和好懂得欣賞我的公司和團隊，好有耐性發掘我不同可能性，有被寵愛嘅感覺。」

她又指這五年最大轉變是變得大膽，說：「這5年我最大改變是大膽地嘗試，好開心遇到好多專業的合作單位，除音樂創作，還有攝影師和設計師。以前我是緊張大師，乜都問，每一步每個環節都要兼顧，但這間公司令我好放心，我好感恩，好多謝大家。」

