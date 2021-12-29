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【百大俊男】「地表最帥和尚」膺全球百大俊男之首　25歲緬甸男模參與示威被判3年勞改

健康 13:17 2021/12/29

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25歲緬甸知名男模Paing Takhon榮膺「2021年全球百大最帥臉孔」第一名，登上百大俊男之首的寶座。

美國網站TC Candler在28日公佈，25歲緬甸知名男模Paing Takhon榮膺「2021年全球百大最帥臉孔」第一名，登上百大俊男之首的寶座。Paing Takhon因擁有健碩身材及俊朗外形，加上曾短期出家而有「地表最帥和尚」之稱，目前他正由於參與緬甸反政變示威而被判勞改3年。

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TC Candler每年年底都會選出「年度100大型男美女排行榜」，在今年全球100大男神中，去年第一名的防彈少年團（BTS）成員V排第三，內地演員肖戰排第十一，點擊睇前十五排名：

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至於位居榜首的緬甸男藝人兼模特兒Paing Takhon生於1996年。身高188cm、有著英俊外貌及渾身肌肉的Paing Takhon，出身自緬甸富商家族，更是當地一家銀行的繼承人，可謂名副其實的「高富帥」，甚至獲封為「亞洲水行俠」。

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緬甸自今年2月爆發軍事政變後，當地頻繁出現遊行抗議，Paing Takhon亦多次參與其中，並曾在社交網站呼籲國際幫助緬甸。Paing Takhon於4月8日在母親位於仰光的住所內被拘捕，其後被關押在監獄中，並在獄中度過25歲生日。

Paing Takhon在本月27日被判處勞改3年，其法律團隊表示，他的家人對裁決結果感到痛心，將會考慮是否上訴。

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責任編輯：羅嘉欣

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