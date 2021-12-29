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【教育發展】自資院校課程補助金計劃即日接受申請　每宗申請最多資助4,200萬元

社會 12:43 2021/12/29

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自資院校課程補助金計劃即日接受申請，每宗申請最多資助4,200萬元。（資料圖片）

教育局今日（29日）宣布，2021／22年度自資專上教育提升及啟動補助金計劃即日至2022年4月20日接受申請。所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的獨立非牟利院校均符合資格申請；每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元。

當局進一步說明合資格申請的院校，包括香港都會大學、根據《專上學院條例》（第320章）註冊的認可專上學院及根據《教育條例》（第279章）註冊的專上院校。

補助金計劃於2020年12月推出，以提供財政支援供合資格自資專上院校發展及優化切合市場需要但成本高昂的課程計劃。計劃並有助減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。

在2020／21年度的22份申請中，共有6個項目獲批，涉及撥款約1.37億元。獲批項目詳情如下：

院校 項目 獲批撥款 （百萬元）
明愛專上學院 明愛專上學院物理治療綜合臨床教學中心 33.2
香港專業進修學校 智能科技新世代之網絡安全 19.4
香港都會大學 開設醫療化驗科學（榮譽）理學士學位課程 40.8
香港樹仁大學 於香港樹仁大學成立藝術、文化及科技（榮譽）社會科學學士課程 16.4
香港恒生大學 金融科技知識提升計劃 19.1
香港伍倫貢學院 提升校園教學設施及資源支援新設的航運服務及營運管理學士（榮譽）學位課程 8.6

教育局發言人指，補助金計劃同時旨在協助院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。當局將與相關院校保持緊密聯繫，以期善用補助金計劃的資源，並盡早推出相關課程。

2021／22年度的補助金計劃由有關補助金計劃及獲批項目的詳情可瀏覽www.cspe.edu.hk/tc/esgs.html

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責任編輯：陳麗娜

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